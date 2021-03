OD DANAS SE OSEĆAM SIGURNIJE ZA ONE KOJI ME VOLE! Roberto Kavali primio VAKCINU, pa odmah objavio FOTKU!

Roberto Kavali je još jedna u nizu poznatih ličnosti koja se vakcinisala protiv kovida. Dizajner je objavio fotografiju na svom Instagram nalogu.

- Što se više nas vakciniše, to smo sigurniji. Od danas se osećam mnogo smirenije i siguran za sebe i za one koji me vole - napisao je poznati dizajner u opisu fotografije.

Komentari su bili uglavnom pozitivni sa pohvalama za kreatora.

"Bravo Robi", "Veliki Roberto", "Ostani zdrav" kao i brojni emotikoni srca i osmeha.

- Zašto doktorka ne nosi rukavice? - bila je opaska jednog fana, ali na tome se završilo.

Roberto Kavali je italijanski modni kreator. Rođen je 15. novembra 1940. godine u Firenci.

- Divim se ženama zbog inteligencije i ličnosti. Lepota nije dovoljna - izjavio je Kavali svojevremeno.

(Kurir.rs/A.M.)

BONUS VIDEO:

00:34 SPREMNA ZA SINA NASLEDNIKA! Pevačica čeka dete u PETOJ DECENIJI: Oglasila se i pokazala orman za bebu, jedna boja DOMINIRA!

Kurir