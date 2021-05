MILOŠ VUKSANOVIĆ IZ LEKSINGTONA O NEMANJINOM LEČENJU: On je sjajan, u stanju je da se odrekne pomoći za sebe i da je nekom detetu

Dirljiva priča o Nemanji Đurđević (25) koji je kao dvadesetjednogodišnjak ostao invalid potresla je Srbiju.

Da vi otišao na komplikovanu operaciju na Tajlandu, Nemanji je trebalo 100.000 evra, koje je uz pomoć dobrih ljudi i uspeo da sakupi.

U ovome u mnogome mu je pomogao i Miloš Vuksanović iz Leksington benda.

O ovom slučaju on je govorio u "Pulsu Srbije".

- Meni je zvonio telefon, čovek se predstavio i zamolio je da organizujemo jedan humanitarni koncert za njega. To je bio prvi put da me je neko zvao zbog sebe. Energija se poklopila između mene i Nemanje, i bukvalno sam imao osećaj da radim za nekog svog - kaže Miloš.

Miloš kaže da je želeo putem medija što više da se založi za njegov slučaj, kako bi se što pre skupio novac.

- Šapić je napravio sjajanu stvar sa tom fondacijom, tako da ljudi mogu na najednostavniji način pomognu drugima. To je nabolji način da se sakupi novac. Moji drugari su organizovali Dan za Nemanju, uspeli su da ispoštuju o sve epidemiološke situacije. Dosta me je pokrenula ova priča, a pored toga javljaju mi se i ljudi koji mi pišu kako mogu da mu pomognem. On je fantastičan i neverovatno skroman. Kad vidi da se 10 licitacija odnosi na njega, on se odrekne u korist nekog deteta - kaže Miloš.

