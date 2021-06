MIKI MANOJLOVIĆ NIKAD ISKRENIJE O PORODICI: Sin Ivan misli za mene da sam kul, za mamu da je gnjavatorka

Predrag Miki Manojlović trenutno boravi u Zagrebu, gde snima "Strica", filmski prvenac reditelja Davida Kapca i Andrije Mardešića. Kad nije pred kamerama, druži se s prijateljima i porodicom koja živi u Zagrebu... Glumac je prvi put govorio o nasledniku, koji ne želi da bude glumac, kao njegovi roditelji.

- Moj Ivan je tek maturirao i zabranjuje mi da pustim to što radi. Ostavlja trajni trag, kao da piše dnevnik svog unutrašnjeg sveta. Objavio je tri pesme za koje je napisao i muziku. Traži svoj put. Njegovo pesništvo u ovom vremenu je impresivno - kaže Miki i nastavlja:

- Samo dvaput me je gledao u pozorištu. Bio je na premijeri "Kralja Lira". Tad je prvi put bio u zagrebačkom HNK, mada je i ranije dolazio u Zagreb. Moja tašta je Zagrepčanka, njegov bratić i rođaka su tu. Gledao je i rekao mi "Ćale, nisam znao da možeš biti takav." Mislio je na strogoću koju nemam prema njemu, kao "moj tata može biti i zajeban".

foto: Dragana Udovičić

Glumac otkriva da ga Ivan baš i ne sluša, a da je u kući glavni policajac majka Tamara Vučković:

- Kao i svim dečacima u tom uzrastu, čupam mu reči iz usta. S Tamarom je mnogo življi i uvek završava tako da mama nekako gnjavi. Pa tata ispada kul, a mama gnjavatorka. Ali to su mame. I moja je bila takva. Mogu da dam savet, ali ništa ne vredi ako sam ne prođeš kroz to neko svoje iskustvo. Mladost ne sluša što govorite. Da makar čuju šta bi moglo biti. Iskustvo je neprocenjivo i zato je veoma važno da se što pre odvoje od roditelja.

Ćarna sa ocem foto: Damir Dervišagić

Miki iz prvog braka ima ćerku Čarnu, a na pitanje da danas mladima najvažnija lova, glumac je ponosan na svoju decu.

- Moji nisu takvi. Drago mi je da tako ne misle. Nemaju to. Povukli su neku vrstu prave skromnosti. Ne traže. Nije im imati i pokazivati cilj u životu. Učio sam ih zadacima, spremanje kreveta je bio proces, trajalo je to četiri-pet godina. Kad je to napokon počeo da radi, rekao sam: "Bravo, sine", baš kao i kad je napokon dobio dvojku iz matematike - zaključio je glumac.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/24sata.hr

