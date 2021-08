MEL GIBSON STIŽE U BEOGRAD! Goran Vesić na Kurir tv NAJAVIO: FEST će otvoriti ZVEZDA veća od Krejga! Sprema se VELIKO IZNENAĐENJE

Danijel Krejg je samo jedna u nizu holivudskih zvezda koja snima film u Beogradu.

Čime to Srbija i Beograd privlače sve veći broj stranih filmskih produkcija za Kurir televiziju govorio je zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić.

- Ja sam veliki ljubitelj Bonda, za nas koji volimo taj lik, velika je stvar Danijelovog prisustva. Postoji nekoliko razloga zašto se bira Srbija za snimanje. Prvo vreme je korone, a mi spadamo u jednu od zemalja koje su sigurne i u kojima vladaju liberalnija pravila. I u tom smislu zaista mogu da se snimaju filmovi - kaže zamenik gradonačelnika.

foto: Kurir televizija

- Vlada Srbije ulaže ogorman napor da se Srbija predstavi kao jedna od destinacija na kojoj se snimaju filmovi. Nedavno je završen jedan film visoke holivudske produkcije. Ovde je lako sporazumeti se, imamo velikuz tradiciju i Srbija uskoro postostaje primamljiva zemlja kada je u pitanju snimanje filmova. Uskoro će morati da se proširuju kapaciteti filmske industrije i da se rekonstruišu stari.

foto: Kurir televizija

- Ako me pitate šta to dnosi Srbiji, nama to donosi sam profit i zaradu. Zvezde spavaju u našim hotelima, troše novac, jedu u restoratnima, dobro je i za samu promociju zemlje. Svetske novine pišu o tome, čuje se da je Danijel Krejg u Beogradu, koji se spominje u jednom lepom svewtlu. To je poruka i turistima da dođu u Beograd i vide jedan grad.

foto: Kurir televizija

- U septembru imaćemo i Mel Gibsona u Beogradu, koji dolazi da snima film. Veliko iznenađenje, zaista velika svetska zvezda doći će da otvori FEST. Neću sada da otkrivam ko, ali će to biti ogromno iznenađenje. To je zvezda veća od Krejga.

