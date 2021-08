TOM KRUZ HELIKOPTEROM SLETEO LJUDIMA U DVORIŠTE: Glumac kasnio na snimanje Nemoguće misije, našao rešenje, pa sve oduševio!

Tom Kruz (59) nedavno je spletom čudnih okolnosti sleteo helikopterom u dvorište jedne porodice u Velikoj Britaniji.

Naime, slavni glumkac trenutno u Britaniji snima najnoviji nastavak serijala "Nemoguća misija", a mediji bruje o apsolutno nesvakidašnjoj situaciji koja se dogodila.

Naime, Kruz je prilikom vožnje helikopterom hteo da sleti u vazdušnu luku u Kocentri, međutim, ona je bila zatvorena. Tada je Tom rešio da pronađe prikladno dvorište u koje može da sleti.

Kao što može i da se pretpostavi, ljudi su bili šokirani kada su, pre svega, videli da im helikopter sleće u dvorište, a onda i kada je iz istog izašao ni manje ni više nego Tom Kruz.

Ipak, čini se kako holivudskoj zvezdi na kraju i nije bila tolika žurba.

Naime, Tom je nasmejan pozirao sa porodicom, a kako bi se iskupio za nenajavljeno sletanje rešio je da obraduje najmlađe.

Tako je glumac decu poveo na probnu vožnju helikopterom, ali nije ih vozio on, nego profesionalni pilot.

- Kad je Tom stigao i izašao, svi smo bilo kao - "Vau, ovo se događa u našem vrtu!". On je otišao pravo ka deci i pozvao ih sa sobom, a onda nam je prišao i zahvalio se. Bio je to neverovatan dan za nas i nadrealno iskustvo. Još uvek ne mogu verovati da se to zaista dogodilo - ispričala je za "BBC" majka Alison Veb.

