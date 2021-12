U SRBIJI NEMA MNOGO KLASIKA, A VREME NEČISTE KRVI NIJE BILO TAKO DAVNO: Dragan Mićanović iskreno o poslu i položaju ŽENA kod nas

Glumac koji ulogu efendi Mite preuzima od četvrte epizode kaže da je osećao veliku odgovornost u oživljavanju lika iz dela Bore Stankovića.

foto: Nemanja Nikolić

Za vikend su počele da se prikazuju epizode serije “Nečista krv”, koje su svi s nestrpljenjem očekivali budući da je reč o ekranizaciji čuvenog dela Bore Stankovića. Upravo sa tom vrstom odgovornosti tumačenju svog lika pristupio je Dragan Mićanović, koji igra efendi Mitu.

- Moja uloga je kompleksna, igram efendi Mitu starijeg. Delim ulogu sa svojim dragim mladim kolegom Markom Grabežom, koji igra mladog efendi Mitu. Ja preuzimam od četvrte epizode pa nadalje - kaže Dragan i slaže se sa Bjelogrilićem da će biti različitih scenskih žanrova koji se prepliću tokom serije.

Već u prvoj epizodi moglo se videti da je položaj žena u tom trenutku u društvu bio težak, a tako je priču doživeo i Mićanović.

- Ako ste čitali Boru Stankovića iz tog perioda koji je opisan, od pre nekih malo više od sto godina, znate da je položaj žena bio jako težak. Patrijahalno vaspitanje u Srbiji u to doba je bilo striktno. Da, sudbina žena, videćete i u našoj seriji nije nimalo prijatna - otkriva glumac.

Mnogi glumci se raduju kada dobiju delo Bore Stankovića kako u pozorištu, tako i na filmskom platnu. Takva osećanja gajio je i Dragan pre nego što je stao pred kamere i reditelja.

foto: Damir Dervišagić

- Bora Stanković je naš klasik, nemamo ih mi ne znam ni ja koliko, tako da kad dobijete da radite takvo jedno značajno, kapitalno delo naše kulture, naše baštine, onda osećate veliku odgovornost da to što je Bora napisao približite današnjim generacijama. Tako da da, radeći na ovoj seriji mogu posvedočiti da su svi učesnici bili posvećeni tome da se Bora Stanković oživi na pravi način.

Kada glumac pokušava na dočara lik koji tumači, on daje deo sebe i onog privatnog kako bi opravdao lik koji igra i što bolje da ga oboji. Zato smo pitali Mićanovića šta je on iz svog života pokušao da opravda i prenesete na lik koji igra, s obzirom na to da je roditelj baš kao i Mita.

- Dobro tu se možda negde, sem roditeljstva, poklapanje sa mojim privatnim životom i završava. Ali naša mašta može svašta, u glumačkom poslu treba znati pustiti mašti na volju, naravno u odnosu na ulogu i scenario koja vam je data.

Dragan Mićanović smatra da se ne razlikuje mnogo vreme iz dela Bore Stankovića i ovo danas:

- Razlikuje se vreme ali ne toliko mnogo. Nije to bilo ne znam ni ja koliko davno. Ja imam 51 godinu, kada bi još samo dva takva života poređao ispred sebe ja bih već bio u doba Bore Stankovića i junaka “Nečiste krvi”. Priznaćete, nije toliko davno.

Već u prvoj epizodi serije “Nečista krv” niko nije ostao imun na sudbinu Anđe, žene od Jovče, sina Hadži Trifuna, koje muž želi da se otarasi tako što će je poslati u manastir i odvojiti od dece. U svojoj agoniji nju teši Jovčina majka Kata, koja izgovara jednu rečenicu, koja je rasplakala Srbiju:

- Ćuti i trpi, to ti je ženski posao snajo, rodi, pa umri. Obećavam ti da ću ti naći dostojnu majku tvojoj deci.

Inače, Anđa u seriji plaća ceh toga što nije mogla da iznese ulogu onog što joj društvo nameće, a mlada glumica Milica Gojković odlično je odigrala ovu malu, ali značajnu rolu. U seriji se može videti i odnos Jovče, odnoso odnos tadašnjih muškaraca prema ženama, koje su u ovom slučaju uloga, a ne ličnosti.

foto: Nemanja Nikolić

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:13 HIT SNIMAK ANE NIKOLIĆ! Pevačica KLEČI ispred KAMINA, otkrila gde nastupa u novogodišnjoj noći i svi PLAČU OD SMEHA!