KAO DA SAM IMALA NOŽ MEĐU NOGAMA, VRIŠTALA SAM! Glumica progovorila o TRAUMAMA zbog silovanja, poslala JAKU poruku!

Padma Lakšmi je popularna indijsko-američka autorka, glumica, manekenka i spisateljica čija je knjiga o ishrani “Easy Exotic” 1999. godine osvojila prvu nagradu na “Gourmand World Cookbook Awards”. Napisala je još nekoliko knjiga i pojavljivala se u američkim i indijskim serijama i filmovima.

Za “Njujork Tajms”, rekla je da razume žene koje godinama ćute o seksualnom napadu i da je silovana kada je imala 16 godina.

foto: Profimedia

Lakšmi kaže da je radila u tržnom centru, u predgrađu Los Anđelesa, kada je upoznala 23-godišnjeg muškarca koji je imao sličan posao. Bila je nevina, čega je on bio svestan, ali ju je posle četiri meseca veze silovao. Tvrdi da je bila umorna, da nije bila pod dejstvom alkohola i da je zaspala.

- Sledeće čega se sećam je buđenje od uboda, kao nož među nogama. Bio je na meni. Pitala sam ga šta radi, na šta mi je on odgovorio da će samo nakratko boleti. Molila sam ga da prestane, vrištala sam. Kasnije je rekao da misli da će manje boleti ako to uradi dok spavam. Onda me je odvezao kući - ispričala je Lakšmi.

Kao i mnoge žene koje su se našle u ovoj situaciji, ni Lakšmi se nikome se nije žalila. Ni majci, ni prijateljima, ni policiji, nikome. Samo se nadala da će zaboraviti tu noć.

Glumica je mislila da će je ljudi kritikovati što izlazi sa starijim dečkom i što je uopšte pristala da ode u njegov stan. Osim toga, Padma je već imala negativno iskustvo sa prijavljivanjem neželjenih radnji kada je imala sedam godina. Dodirivao ju je očuhov rođak, a kada je to prijavila majci, poslata je u Indiju da živi kod babe i dede godinu dana

Tada ništa nije doživljavala kao silovanje, a jasno je da je glumici bilo u glavi da, ako bilo šta kaže, biće “prognana” i odbačena. Budućim momcima je govorila da je nevina:

- Lagala sam. Bila sam emotivna - rekla je Lakšmi.

Bilo je potrebno da prođe mnogo godina kako bi mogla da o tome razgovara sa svojim partnerima ili na psihoterapiji.

- Ako neko dira vaša intimna mesta ili vam je neprijatno, vičite glasno. Izađite i recite nekome. Niko ne sme da stavi ruku na tebe. To je tvoje telo. Kad 32 godine nakon silovanja javno govorim o tome šta mi se dogodilo, nemam šta da izgubim pričajući o tome, ali svi imamo mnogo toga da izgubimo ako postavimo vremensko ograničenje kada prijavimo silovanje i ako se držimo “kodeksa ćutanja” koji generacijama dozvoljava muškarcima da nekažnjeno povređuju žene - objasnila je Padma.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 16.12.2021.