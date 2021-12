PORAĐALA SAM SE, A ON PITAO MOGU LI DA BUDEM TIŠA! Žena Aleka Boldvina bila u velikim bolovima: Ponašao se kao KRETEN! (FOTO)

Hilarija Boldvin (37) javnost je šokirala kada je priznala da je njen suprug, glumac Alek Boldvin (63) tokom porođaja njihovog sina Rafaela 2015. godine, pitao može li biti tiša.

Naime, instruktorka joge, oglasila se na društvenoj mreži Instagram. Objavila je Instagram priču na kome je reagovala na priču pod naslovom "Kada mi je muž rekao da ćutim tokom porođaja znala sam da je naš brak gotov".

Ona je na društvenoj mreži objasnila je šta se zapravo dogodilo.

- Alek me je ućutkao dok sam imala trudove sa Rafaelom. On je telefonirao i tada me pitao mogu li se stišati, u trenutku kada je to izgovorio, shvatio je da je zvučao kao se*onja - napisala je ona.

Dodala je da je ipak ostala u braku nakon čega je par dobio još 552 bebe.

- Takvo ponašanjem dopuštam mu nakon što dobijem epiduralnu. Za sada ću vas poštedeti detalja moje reakcije, ali to se nikada više nije ponovilo - napisala je.

Hilarija je kasnije objavila i objavu vezanu uz četke i flaše, šaleći se da Alek plaća što je ućutkivao dok je imala trudove tako što čisti svaku bočicu u kući.

Da podsetimo, Alek i Hilarija su roditelji šestero dece - ćerke Karmen (8) i sinova Rafaela (6), Leonarda (5), Romea (3) i Eduarda (1) i novorođene Lucije (9 meseci). Alek je i otac modela Ajrlend Boldvin (26).

