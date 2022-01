BETI ĐORĐEVIĆ O POVRATKU BEOGRADSKOG PROLEĆE I KARIJERI DUGOJ POLA VEKA: Uživala sam da me zovu belkinjom sa crnačkim glasom

Čuveni festival Beogradsko proleće vraća se pred publiku u glavnom gradu 29. aprila u Kombank dvorani, posle više od 20 godina pauze. Sa sobom donosi atmosferu koja je pre tačno šest decenija, kada je nastao u tadašnjoj dvorani Doma sindikata, zauvek promenila pogled na muziku. Neposredno pred ovo čuveno nadmetanje pevača, u istoj dvorani koncert će 19. februara održati legendarna pevačica Beti Đorđević, koja će i na samom festivalu simbolično otpevati pesmu "Počnimo ljubav iz početka", kojom je pobedila na Beogradskom proleću 1971. godine.

Tim povodom, muzička diva u specijalnom intervjuu za Kurir otkriva da ne može da sakrije sreću što se jedan ovako veliki događaj vraća pred Beograđane.

Koliko je u ovom trenutku važan povratak festivala Beogradsko proleće posle toliko godina?

- Za mene je to veliki uspeh mladih ljudi koji su došli na ideju da se festival obnovi. Svaka im čast zbog toga i pozdravljam ideju. Naravno, sada je potrebna velika podrška svih medija, već imaju RTS iza sebe, a verovatno će se uključiti i Skupština grada Beograda i Ministarstvo kulture kako bismo poradili na tome da ovaj narod čuje nešto drugo, nešto kvalitetno, osim onoga što se danas emituje u medijima.

Kakve vas uspomene vežu za vaš prvi nastup na ovom festivalu?

- Uspomene su fantastične. Lepe i manje lepe, ima tu svega i svačega, naravno, pre svega, bila sam toliko godina mlađa, a festivali su bili drugačije tretirani u to vreme. Pevala sam uvek dobre pesme, imala sam saradnju s velikim kompozitorom Aleksandrom Koraćem, on je bio hitmejker toga vremena, vrlo sam uspešno nastupala. Može se primetiti da se i danas te pesme rado slušaju, što je zaista zadivljujuće. Ali kad je nešto dobro i kvalitetno, ono i traje.

Šta volite da slušate privatno, za svoju dušu?

- Kada pođem od sebe i svog muzičkog ukusa, koji je malo specifičan, najviše slušam američku muziku. Džez tandeme, malo ozbiljnije šlagere. Slušam kako su svi ti veliki pevači, uzimajući u obzir vreme kad je to rađeno, odlični. Onda kakvi su to fantastični aranžmani. Ne dišem dok ih slušam, kvalitetno je sve to urađeno i zato traje, zato se zove evergrin.

Svojevremeno su vas nazivali belkinjom sa crnačkim glasom. Kako ste reagovali na to?

- To nikada nisam ja rekla, to su drugi govorili o meni. A veliki je kompliment. Hvala im beskrajno.

Kako danas publika reaguje kada se pojavite na sceni?

- Imam koncerte, ranije sam nastupala po klubovima, ali to više ne praktikujem. Na koncertima publika reaguje fantastično. Imam turneje, išla sam po Crnoj Gori... Sve to bude veoma upečatljivo i uzbudljivo, sa aplauzima, bisevima... Prosto da čovek ne poveruje.

Dolazi li mlađa publika? - Na mojim nastupima su sve mladi ljudi. Tu je fantastična interkacija između mene i njih. Opšti haos! To je ono zadovoljstvo, svi plešemo i pevamo. Bude veoma lepo. Nedavno sam imala novogodišnji koncert koji već četiri godine zaredom održavam u čuvenom "Božidarcu". Prosto ne mogu da opišem kakva je to publika i kakva je atmosfera vladala. Za svaku pesmu dobijala sam ovacije. Bilo je mnogo lepo.

Jeste li spremni za koncert u Kombank dvorani?

- Osmišljen je kao najava za festival Beogradsko proleće, pa želim da bude u tom nekom duhu.

Imate li neku poruku za čitaoce našeg lista?

- Poručila bih im "Počnimo ljubav iz početka"! Dođite na moj koncert da skupa pevamo i da nam bude lepo. Mislim da će biti baš prijatna atmosfera, jer ću se potruditi da ovaj nastup bude pečat moje karijere, da otpevam još nešto što publika baš ne očekuje od mene. Tako da - očekujte neočekivano!

Šest decenija tradicije Stecište muzičkih velikana Svoj glamurozni život prestižni festival zabavne muzike Beogradsko proleće, koji je smatran pandanom tadašnjeg Opatijskog festivala, kao i italijanskog festivala u Sanremu, počeo je 17. aprila 1961. na sceni dvorane Doma sindikata. Nakon što je 2000. godine prestao da postoji, u Domu sindikata je počevši od 2009, tri godine zaredom, održavan koncert evergrin muzike pod nazivom Proleće u Beogradu, na kojem je učestvovao veliki broj legendarnih pevača iz Srbije i regiona, a gost iznenađenja 2011. bila je Tereza Kesovija.

