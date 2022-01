UVRNUTI SRBIN JE PRVAK ZABAVE U AMERICI: Ko je Alfred Metju Janković, zašto ga ceo SVET obožava i kako postigao takav USPEH?

Ceo svet je dočekao sa oduševljenjen informaciju da će Danijel Redklif glumiti muzičara i komičara Uvrnutog Ala Jankovića, odnosno Weird Al Yankovic kako glasi američka verzija njegovog (umetničkog) imena i prezimena.

foto: Profimedia

Film će nosi naziv "WEIRD: The Weird Al Yankovic Story", a produkcija kreće u februaru. Novo ostvarenje obuhvatiće Jankovićev život, i to "od njegovog uspona i slave u muzičkoj industriji do njegovih ljubavnih veza sa poznatim ličnostima".

Pažnju domaće javnosti privuklo je ono Yankovic (Janković), pa su mnogi pretpostavili da muzičar ima srpske korene i bili su u pravu.

Alfred Metju Janković je rođen je u gradu Dauni, Kalifornija 1959. godine u porodici Nikole Nika Jankovića i Meri Janković, Srbina i Amerikanke italijanskog porekla.

Danas je Al Yankovic, komičar, parodičar, harmonikaš, pevač, kompozitor, glumac, scenarista i producent, ali nadasve je američki prvak zabave. Poznat je i slavan u SAD kao "Uvrnuti Al Janković" (Weird Al Yankovic).

Talenat za zabavu nasledio je od svog oca Nika, (1917. Kanzas Siti), koji je bio glumac i muzičar, a od majke Meri (1923. Kentaki) talenat za komediju. Njihov porodični moto je glasio: "Radi što god te čini srećnim".

Otac i majka su izabrali časove harmonike za mlađanog Ala, kada je imao sedam godina, a smatrali su da će harmonika napraviti revoluciju u rok muzici. Potom mu je uzor postao Elton Džon, kao pevač, ali i kao komični muzičar za klavirom.

Al je bio odličan đak u osnovnoj i srednjoj školi u Linvudu. Školovao se za profesionalnog muzičara u Kaliforniji, ali je diplomirao artihekturu na Državnom politehničkom univerzitetu u San Luisu. Bivo je povučen i tih, čak su ga zvali "nerd".

Kao komičar iskazao se prvo u radio emisijama dr Dementa, kome je sa 16 godina slao pesme kao parodije na popularne hitove i ličnosti u Kaliforniji.

A onda je počeo da nastupa u lokalnim kafanama. Kada je krajem sedamdesetih postao disk džokej na studentskom radiju, dobio je nadimak “Uvrtnuti Al”, koji je on pretvorio u istituciju humora, parodija i muzike. Sabravši svoje prve radove 1978. godine objavio je prvu ploču pod nazivom "Spusti me dole".

Pesma sa tog albuma "Još jedan vozi autobus", parodija kalifornijskog hita, prilagođena studentima, vinula je Jankovića u svet šou biznisa.

Kada je menadžer Jai Levi pruzeo vođenje muzike karijere Ala Jankovića i njegovog orkestra, vrsni harmonikaš je postao najpopularniji imitator poznatih grupa i njihovih pesama. Prvi singl "Eat It", parodija na pesmu Majkla Džeksona "Beat It", postao je popularan toliko da mu je 1985. godine otvorio vrata televizja i filmskih studija za snimanje spotova.

Posle mokumentarca "The Compleat Al" objavljena je i biografska knjiga zasnovana na filmu "The Authorized Al". Knjiga je ličila na spomenar, uključivala je stvarne i izmišljene šaljive fotografije i dokumente. Do 1992. godine Rik Deringer producirao je šest Jankovićevih albuma, za koje je osvojio dve nagrade “Gremi”. Međutim, zbog kombinacije složenijih Jankovićevih muzičkih partitura (uključujući rogove i druge instrumente) i problema vezanih za droge, koje je Deringer imao u to vreme, Al je 1992. godine preuzeo produkciju svojih albuma. Nastupao u popularnoj animiranoj seriji "Simpsonovi" i "Džoni Bravo", kao i u svojim šou programima "Otkačeni Al", u kojima parodira sve, popularnu muziku, pevače, glumce, političare, ponajviše Bila Klintona, obojicu Buša i Donalda Trampa.

Da bi bio primećen , Al je pustio kosu i brkove, skinuo naočare i nije ispuštao harmoniku iz ruku. Sredinom devedesetih bio je poznat svim Amerikancima, pogotovo posle pesme "Amish Paradise".

Janković je obrazložio svoju promenu:

"Ako Madoni dozvoljavaju da se menja i presvlači svakih 15 minuta, smatram daja imam pravo na fizičke promene bar jednom u 20 godina."

foto: Profimedia

Roditelji su mu preminuli 2004. godine tako što su se ugušili u svom domu i to je baš uticalo na Ala.

Oktobra 2008. godine objavio je "Whatever Iou Like", parodiju na T.I. pesma istog naslova. Neverovatno brzo prilagođavao se digitalnoj tehnologiji i 2009. godine imao je pet digitalno objavljenih pesama spakovanih u digitalni EP pod nazivom “Internet Leaks”, uz pesmu. Janković je 2011. godine završio svoj trinaesti studijski album pod nazivom "Alpokalipsa", inspirisan polkama. Pravo na parodije dobio je od “Rolingstonsa”, Madone, Eltona Džona i od Ledi Gage.

U intervjuu za magazin "Rolling Stone" iz 2017. godine, Janković je rekao:

"Ne mogu da vam kažem kada će izaći bilo koji novi materijal. Inspiracija bi mogla da se pojavi sutra, a možda bih nešto objavio i sledećeg meseca. Nema plana. "

foto: Profimedia

Al Janković je autor šest albuma. “Pudl Šešira” je Jankovićev najprodavaniji album u poslednjih 20 godina. Uradio je deset video filmova, četiri komedije, desetak performansa, pet knjiga pesama, dvadeset tv emisija i serija i 200 koncerata. Prodao je više od 16 miliona ploča u Americi. Osvajač je tri nagrade Gremi i pet platinastih ploča. Janković je dobio svoju zvezdu na holivudskom Šetalištu slavnih 2018. godine. Ovaj najveći američki komičar živi sa porodicom u Los Anđelesu.

Vegetarijanac je od 1992. godine, ne pije, ne puši, ne psuje i posvećeni je hrišćanin. Svoju buduću ženu, Suzanu Krajevski je oženio 2001. godine, a ćerku Ninu su dobili 2003. godine. Kažu da je privatno veoma tih, povučen i introvertan, za razliku od svoje javne persone gde voli da se "glupira" i šali.

Sprema veliku turneju ove godine, a brojni fanovi će takođe biti oduševljeni i filmom koji će se snimati.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

09:58 SVETO TROJSTVO PRIRODNE LEPOTE DANIJELE DIMITROVSKE! Žena Ognjena Amidžića se kune u ove rutine!