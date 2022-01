UHVATIM SEBE DA SE FOLIRAM! Miloš Biković izneo privatnost: Progovorio o detinjstvu i KRIZAMA!

Glumac Miloš Biković kaže da se često preispituje, smatra to procesom rada na sebi i da samim tim spoznaje svoje greške i odgovornosti.

Mnoge je pandemija korona virusa naterala na jedno veliko životno preispitivanje, s čim se slaže i glumac Miloš Biković, prenosi Gracija.

foto: Damir Dervišagić

- Generalno bi trebalo da se preispitujemo, ne samo u ovakvim situacijama. Na to nas navodi kultura, i treba da razmišljamo o svojim postupcima, jer jedino za šta nosimo odgovornost jesu naši postupci, lekcije i kako se odnosimo prema situacijama. U tom smislu jesam i stalno se preispitujem. Smatram to procesom rada na sebi. Ako čovek misli o sebi da je najpametniji i najuspešniji, onda veoma brzo postaje i bahat, zao, grub, netolerantan. Veoma je važno poći od toga koje su moje odgovornosti, greške, preispitivati ih stalno i onda se baviti sobom na zdrav, a ne narcisoidan način - rekao je Miloš Biković.

foto: Stefan Stojanović

Mnogi smatraju da ga popularnost nije promenila, a Miloš kaže:

- Meni bi to bilo bezveze. Mada, uhvatim ja sebe nekada i da se foliram, nisam baš imun na to. (smeh)

Na pitanje kako se to folira, glumac objašnjava:

- Nekada sebe uhvatim da nešto pametujem i pravim se važan, ali tim preispitivanjem tražim te svoje momente, pa se trudim da ih anuliram i da budem iskreniji prema sebi, sagovornicima i okruženju.

Prema njegovim rečima, čovek se u detinjstvu kodira.

- Generacije koje danas stasavaju u Srbiji, ali i na Balkanu, rasle su u jednom drugom svetu. Mi smo rasli iz neke nule, iz nekih međusobno zavađenih sredina koje su nas pripremile da budemo mnogo čvršći u rešenosti da popravimo situaciju, odnosno da svoj život kontrolišemo i uzmemo ga u svoje ruke. Nije moje detinjstvo bilo tragično, ali nije bilo baš ni srećno. Smatram da je cela ta situacija mojoj generaciji dala sposobnost. Kriza vas tera da nađete u sebi neke sposobnosti.

foto: Printscreen/Instagram/bikovic

Miloš, osim što je uspešan u glumi, dobro se snašao i u produkcijskim vodama.

- Glumac samo čeka ulogu da mu se desi. I ako mu se desi dobar projekat, možda mu neće biti dobra uloga ili možda ga neće izabrati za taj film. Pa i da mu se posreći da dobije dobru ulogu u dobrom projektu, to je retko. Ja sam zaista imao taj blagoslov da mi se nekoliko puta u karijeri desi da igram u hitovima: “Montevideo”, “Južni vetar”, “Sluga” u Rusiji... To je velika sreća. Ali, kada ste producent, onda možete malo više da utičete na to da se takvi projekti dese. Bilo mi je potrebno da se, osim glume, kreativno izrazim na još jedan način. Nadam se da ću uskoro biti spreman i da režiram - kaže Biković.

S obzirom na svoj tempo života, Miloš otkriva u čemu pronalazi mir:

– Treniram, čitam, volim da gledam filmove.

foto: Dado Đilas

Kurir.rs/Gracija