NISAM ZA TO DA DETE ČUVAJU BAKE! Anja Alač progovorila o majčinstvu i Vesni Čipčić: Samostalna sam, stalno sam sa sinom!

Anja Alač i njen izabranik Andrej su postali roditelji malog Alekseja, a zaprošena je na najromantičniji način. Neće zaboraviti 2021. godinu ni po tome jer je odlučila da se oproba i u muzičkim vodama.

Pre četiri meseca umetnica se ostvarila i u ulozi majke. Tvrdi da joj je ova uloga nedvosmisleno najvažnija u dosadašnjem životu.

- Aleksej je divna i mirna beba i uživam sa njim. Trenutno sam na porodiljskom bolovanju i tempo života zna da bude veoma naporan ali sve je to prirodno, pa se trudim da tako to i doživim. Jedan poznanik mi je svojevremeno rekao da kad padnete, ustanite, otresite prašinu i nastavite dalje.

Na pitanje da li se za savete obrati mami Vesni Čipčić i fukncioniše li baka servis, Anja kaže:

- Samostalna sam što se toga tiče. Nisam za to da dete čuvaju bake i žene dok je mali. U ovom periodu mu je majka potrebna i zbog toga sam stalno sa njim.

Prošlog meseca posetioci Ateljea 212 su prisustvovali najromantičnijoj prosidbi o kojoj se i dalje priča. Naime, izabranik Andrej je glumicu zaprosio na sceni dok je pevala u novogodišnjoj predstavi “Brod plovi za Beograd”.

- Priznajem da je to bilo veliko iznenađenje. Svi me pitaju kada planiramo svadbu. Biće to sledeće godine.

