PREMINUO JE NA SNIMANJU SERIJE: Poznati glumac je celog života voleo JEDNU ŽENU! Rodila mu četvoro dece, a ONA izgleda ovako FOTO

Legendarni glumac Danilo Lazović bio je rođen 25. novembra 1951. godine u Brodaveru. Diplomirao je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, i ostavio je ogroman trag u domaćoj kinematografiji.

Probio se ulogom u "Otpisanima", a njegove replike iz mnogih serija i filmova u kojima je glumio i dan-danas se citiraju. Umro je na današnji dan, 25. marta, na snimanju serije "Stižu dolari" 2006. godine, u 54. godini.

Dok je bio živ, glumac se trudio da svoj privatan život sakrije od očiju javnosti. Ipak, poznato je da je celog života voleo jednu ženu, svoju suprugu Branku. Svojevremeno je glumica Milica Milša objavila fotografiju sa Brankom, koja je lepa i pristojna dama.

"Priboj, Dani Danila Lazovića, na slici sam sa Danilovom suprugom Brankom - ženom nestvarne lepote i snage, koja je rodila četvoro predivne dece i bila Danilova najveća ljubav i podrška", napisala je Milša u opisu fotografije.

Iako su mnogi su verovali da obožava kafane, Danilo Lazović je zapravo bio porodičan čovek, koji je iznad svega voleo i glumu, kao i svoju porodicu. Sa suprugom Brankom, rođenom Cetinjankom sreo se slučajno, ali je odmah znao da će mu baš ona biti žena.

Naravno, sve je rekao kroz šalu, ali početkom osamdesetih godina je to i učinio. Branka i Danilo imali su skladan brak i dobili četvoro dece - Milenu, Jelenu, Vuka i Miloša.

– Mama i tata su se upoznali na Zlataru 1976. godine. On je sa svojom klasom na tamošnjoj smotri govorio stihove, a ona je sa folklorom stigla sa Cetinja da učestvuje u programu. Danilo je sedio u bašti hotela, dok su tek pristigle Cetinjanke izlazile iz autobusa. Obratio se Nadi Blam: "Je l’ vidiš onu devojku? To će mi biti žena." Upoznali su se – i to je bilo sve – ispričala je svojevremeno njegova ćerka Jelena.

Na vrhuncu popularnosti, kako bi deca imala što bolje uslove za odrastanje, porodica se iz stana u centru Berograda preselila na Avalu.

– Mislim da je to nešto najbolje što je tata mogao da uradi jer nas je sklonio s asfalta, pa su moja braća i sestra umesto da rastu čekajući lift, uživali u prirodi i zdravom detinjstvu – rekla je Jelena.

