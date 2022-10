NAJSLAĐI GLUMAČKI PAR ŠOKIRAO SVET: Ne zatvaramo VRATA KUPATILA pred decom! Nakon izjave o HIGIJENI ponovo ZGROZILI svet!

Mila Kunis i Ešton Kučer imaju prilično nekonvencionalnu politiku otvorenih vrata. Naime, 39-godišnja glumica nedavno je u intervjuu za E! News otkrila da ona i njen suprug drže vrata kupatila otvorenim dok su kod kuće sa svojom decom, sinom Dimitrijem (5) i ćerkom Vajat (7). U njihovoj kući važi pravilo da se vrata ne zatvaraju, a to uključuje i kupatilo.

"To je samo jedna od onih stvari gde mi kao porodica smatramo sve vrste telesnih funkcija standardnom normom", rekla je Mila, pa priznala da nikad nije mislila da će biti osoba koja će moći da ode u kupatilo i ostavi vrata otvorena, ali sve se promenilo nakon što je rodila decu.

foto: Profimedia

"Nije bilo važno da li sam vrata zatvorila ili nisam. Nikad nije bilo razlike, ionako su kucali svake dve sekunde. Pomislila sam da je onda potpuno svejedno i da je jednostavnije ostaviti vrata otvorena", dodala je.

Par je u julu 2021. izjavio da ne smatraju važnim da se tuširaju svaki dan, barem kad su u pitanju mališani. U podkastu "Armchair Expert" otkrili su da su svoju decu, kad su bila mala, kupali samo kad su bila vidljivo prljava.

foto: Profimedia

"Nisam ih kupala svaki dan. Nikad nisam bila taj tip roditelja koji novorođenče neprestano kupa", rekla je Kunis, na šta se Kučer nadovezao: "Ako vidiš da su prljava, okupaš ih. U suprotnom, nema smisla."

Njihova rutina nije toliko drugačija od one koju preporučuju stručnjaci. Klinika Mayo navodi da bebe treba kupati tri puta nedeljno dok ne postanu mobilne. Američko udruženje dermatologa preporučuje da se deca uzrasta od 6 do 11 godina kupaju barem jednom do dva puta nedeljno, dok s dnevnim tuširanjima treba krenuti u pubertetu.

(Kurir.rs)

