BILA JE NAJSEKSEPILNIJA ŽENA NA SVETU A NIKAD NIJE POZIRALA GOLA: Udavala se 4 puta, ali NJEGOVO PREZIME je nosila do kraja života

Slavna Rakel Velč zauvek je napustila svetsku scenu u 83. godini. Bila je jedan od najvećih seks simbola u istoriji filmske industrije, a svojom lepotom očaravala je ljude širom sveta.

Osim što je imala bogatu karijeru, njen život pratile su i burne ljubavne veze.

Velč se 1959. udala za svoju ljubav iz srednje škole, Džejmsa Velča, s kojim je dobila dvoje dece, Dejmona Latejn. Džejms i Rakel Vekč razišli su se 1962. i razveli 1964; ali je njegovo prezime zadržala zauvek.

Tri godine nakon razvoda udala se za producenta Patrika Kertisa, od kog se razvela 1972. Godine 1980. udala se za producenta Andrea Vajnfelda, od kog se razvela 1990.

Glumica se 1999. udala za Ričarda Palmera, vlasnika picerije Mulberry Street, ali se zatim rastala od njega 2003. i kasnije razvela. Tada je odučila da se više neće udavati.

Velč je pozirala za Plejboj 1979. godina, ali nikada nije pozirala potpuno gola.

Hju Hefner je kasnije napisao:

"Rakle Velč, jedan od poslednjih klasičnih seks simbola, došla je iz doba kada ste se mogli smatrati najseksepilnijom ženom na svetu bez skidanja odeće. Odbila je da se potpuno skine, a ja sam popustio. Slike potvrđuju da je bila u pravu."

Velč je odbijala da skine svu odeću sa sebe na ekranu ili da pozira gola tokom svoje karijere duge pet decenija, rekavši da je to način na koji je odgojena.

Pred kamerama je bila žestoka zavodnica, ali njen privatni život bio je sasvim drugačiji.

"Ono što radim na ekranu ne treba poistovećivati ​​s onim što radim u svom privatnom životu. Privatno sam mirna i ne volim nikakvu galamu. Nisam odgojena da budem seks simbol, niti je to u mojoj prirodi. To što sam to postala verovatno je najlepši, najglamurozniji i najsrećniji nesporazum", rekla je jednom prilikom.

(Kurir.rs/ Index.hr)

