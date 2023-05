ONA JE BILA KAO ANĐEO, SVETAC, A JA ČOVEK KOJI JE DOTAKAO DNO ŽIVOTA: Jasmin Stavros i njegova supruga imali su težak početak

Sinoć nas je u 69. godini napustio pevač Jasmin Stavros nakon kratke i teške bolesti - raka kostiju.

Iza sebe je ostavio neverovatno nasleđe, a mnoge njegove kolege već se opraštaju od njega na svojim društvenim mrežama. Iza sebe je ostavio i suprugu Žarku i njihovu ljubavnu priču koja je trajala preko 40 godina. Iako je tada živeo burnim životom, kako je sam rekao, ona ga je promenila.

foto: Youtube/Croatia records

- Njeni roditelji me uopšte nisu želeli za zeta. Ona je bila kao anđeo, svetac, a ja čovek koji je dotakao dno života, živeo razvratno do bola dok je nisam sreo - iskreno je jednom prilikom priznao Stavros.

Ipak, zbog nje se promenio, ali i odrekao svojih poroka.

- Tražio sam dozvolu od njenog pokojnog oca da li mogu da se dopisujem s njom, ali on me nije prepoznao. Naime, morao sam da se ošišam za Rusiju. Rekao je da nije imao vremena za razgovor jer je radio. Požalio sam se Žarki da njen otac neće da priča sa mnom i da moram da idem u Rusiju na šest meseci za nedelju dana. Zato smo se jednog četvrtka brzo venčali i zajedno otišli ​​u Rusiju - rekao je on za 24 sata.

foto: Youtube/Scardona

Jasmin i Žarka živeli su nedaleko od Jastrebarskog, a bili su u braku više od 40 godina. Zajedno su dobili dvoje dece, sinove Milu i Krešimira.

- Moja žena je imala puno razumevanja i podrške, bila je tolerantna. Nije lako biti žena nekoga ko radi ovakav posao kao ja. Ona je bila ta koja je povukla balans mira i ljubavi i govorila mi je u mnogim situacijama kako da stojim, a ja sam bio student koji sluša, postoji i međusobno razumevanje i podrška. Način na koji smo živeli u ovo vreme pandemije je čist dokaz da se razumemo i da smo sada najpotrebniji jedni drugima u životu. Kada smo imali krize i nesuglasice, išli smo kod sveštenstva na razgovore i to nam je pomoglo - rekao je muzičar za Dnevno.hr 2021. godine.

(Kurir.rs/Story.hr)

