MEGAN MARKL NE PRESTAJE DA PROVOCIRA KRALJEVSKU PORODICU NI DOK PROPADA: Iskoristila i poslednju šansu da ih dovede do pucanja

Ceo svet obišla je vest da je prekinuta saradnja princa Harija i Megan Markl sa Spotifajem. Njihov potkast "Archetypes" lansiran je prošle godine, a u njemu je Megan razgovarala sa slavnim osobama, istoričarima i stručnjacima o istoriji stereotipa usmerenih protiv žena.

Vest je objavljena zajedničkom izjavom para i Spotifaja, u kojoj je navedeno da su zajedno odlučili da se razdvoje, te da su ponosni na seriju koju su napravili zajedno. Međutim, Megan nije otišla baš mirno, te je u poslednjoj epizodi potkasta progovorila o nadimku koji su joj dali zaposleni i ostalim "nazivima koji pokušavaju da zaustave žene".

Naime, dok su Megan i Hari još uvek bili radni članovi kraljevske porodice, otkriveno je da je ona zaradila nadimak "Vojvotkinja Teška". Objavljene su tad i tvrdnje da bi Megan svako jutro rano slala mejlove s nizom "ogromnih zahteva" svom osoblju.

Pred kraj epizode, dok je razgovarala s preduzetnicom Melodi Hobson i Viktorijom Džekson, Megan je rekla: "Nedavno sam razgovarala s prijateljicama i pitala sam ih o kakvim stereotipima misle da treba da razgovaramo u emisiji i sve su mi rekle da treba da razgovaramo o 'teškoj'".

"Reč o kojoj moramo da razgovaramo je 'teška'', istakla je Megan. Dok se odjavljivala rekla je slušaocima da se napokon "oseća viđeno".

"Čula sam citat koji ću s vama podeliti jer smo razgovarali o oznakama i okvirima u koje će neki pokušati da vas uguraju, kao i ulogama i stereotipima koji će vam se dodeljivati, a koji nemaju veze s osobom kakva jeste. Napisao ga je grčki pesnik Dinos Kristianopoulos i on kaže: 'Šta niste učinili da biste me pokopali'", rekla je Megan na kraju.

Kraljevski biograf Fil Dempijer za britanski The Sun komentarisao je da je ovaj citat bio usmjeren na kraljevsku obitelj.

"Siguran sam da je to bila prikrivena referenca na ograničenja kraljevske porodice. Napravila je to na pametan način jer nije ništa direktno rekla, a ljudi to ipak mogu da protumače kako žele. Ako se iko uvredi, ona uvek može da kaže da to nije tako mislila", rekao je on.

