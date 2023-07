"ČIČA", HVALA NA SVEMU! OGLASIO SE KONJIČKI KLUB: Vladimir Kojo je radio kod njih 7 godina, ovako su se oprostili od njega (FOTO)

Brat glumca Nikole Koja, Vladimir tragično je nastradao na hipodromu u 59. godini.

Kako smo već pisali, Vladimira je udario konj koji je prethodno sa sebe zbacio jahača.

Vladimir je od udarca zadobio teške telesne povrede, a preminuo je u bolnici nakon nekoliko dana.

Iz Konjičkog kluba "Lastin Put", gde je Vladimir Kojo radio sedam godina, oprostili su se od njega putem Fejsbuka.

- Bio si, bićeš i zauvek ostaćeš deo nas. "Čiča", hvala na svemu. Lastin put - pisalo je u objavi pored njegove fotografije.

Inače vlasnik konjičkog kluba "Lastin put" Vladan Damjanović otkrio je kako je Kojo nastradao.

- On je izašao da zaustavi konja koji je zbacio jahača i konj je naleteo na njega u punom galopu. Znači, direktan sudar... Niko tu nije kriv, ni konj ni on... Ja ne mogu da verujem da se ovo desilo. Oni jednostavno nisu videli jedno drugo. Ni konj njega, ni on konja. To je kao kad čovek padne s trotineta i pogine, nešto neverovatno da se desi - objašnjava šokirani Damjanović za Telegraf.

- To je konj koji je bio u treningu kod njega, znači njegov konj. Vladimir je bio deset dana u komi na VMA, sa višestrukim povredama glave i tela... Ne znam šta bih vam više rekao. Strašno. Izgleda da Bog sebi stvarno zove najbolje. On je bio neponovljiv, duhovit, uvek za šalu... Eto - ispričao je Kojov prijatelj.

