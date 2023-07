BRITNI SPIRS NAPADNUTA U LAS VEGASU! Htela da se slika sa NBA zvezdom, član obezbeđenja je UDARIO U LICE (VIDEO)

Pop ikona Britni Spirs je napadnuta u Las Vegasu u sredu kada ju je član bezbednosnog tima NBA zvezde, Viktora Vembanjame, udario u lice.

Naime, Spirs je policiji prijavila napad.

Vlasti Las Vegasa potvrdile su incident časopisu "RollingStone" u saopštenju Kancelarije za javno informisanje Las Vegasa u četvrtak.

Britni Spirs se oglasila nakon incidenta.

"Traumatska iskustva nisu nova za mene i imala sam ih dosta do sada. Nisam bila spremna za ono što mi se sinoć dogodilo. Prepoznala sam sportistu u holu hotela dok sam išla na večeru. Kasnije sam otišla u restoran u drugom hotelu i ponovo ga videla. Odlučila sam da mu priđem i da mu čestitam na uspehu. Bilo je jako glasno, pa sam ga kucnula po ramenu da privučem njegovu pažnju. Znam za izjavu u kojoj pominje da sam ga 'uhvatila za njega', ali sam ga jednostavno tapkala po ramenu. Njegovo obezbeđenje me je tada uradilo u lice ne osvrćući se, pred gomilom. Umalo da me obori i skine mi naočare sa lica. Stalno me obleću ljudi. Moj tim obezbeđenja nikada nije udario nijednog od njih. Ovu priču je veoma neprijatno podelili sa svetom, ali je već tu. Ipak, mislim da je važno da podelimo ovu priču i da apelujemo na ljude u očima javnosti da daju primer da se prema ljudima odnose sa poštovanjem. Previše se dešava fizičko nasilje u ovom svetu. Često iza zatvorenih vrata. Stojim uz sve žrtve i srce mi je za sve vas!!! Još nisam dobila javno izvinjenje od igrača, njegovog obezbeđenja ili njihove organizacije. Nadam se da ću dobiti... Cenim ogromnu količinu ljubavi i podrške koju dobijam u ovom trenutku. Hvala policijskoj upravi Las Vegasa i detektiva na podršci. Takođe bih veoma i cenila da se nisu smejali u tom trenutku. Gledajući njega kako se smeje na zao način i u toj situaciji gde sam ja visoka 1.61, a on je visok 2.25", napisala je Britni na svom Instagramu.

Incident se dogodio ispred restorana Catch u hotelu Aria oko 20:30, gde su obožavaoci jurili Spirs i Vembanjama.

Spirs je primetila Vembanjamu dok je išla do ulaza u restoran i prišla da pokuša da se fotografiše sa njim.

Nakon što je udarila NBA zvezdu po ramenu, reagovalo je i njegovo obezbeđenje, a ona je završila na zemlji.

Spears se zatim sabrala i ušla u restoran sa svojim mužem, Semom Asgharijem, prema svedocima TMZ-a.

Viktor Vembanjama (19) je već velika zvezda, jer je na nedavnom draftu izabran kao prvi pik i to od San Antonija.

Mladi Francuz je prokomentarisao incident rekavši da ga je Britni "zgrabila od pozadi".

"Ta osoba me je zvala: 'Gospodine, gospodine' i ta osoba me zgrabila s leđa", rekao je Vembanjama i dodao:

"Ta osoba me je zvala: 'Gospodine, gospodine' i ta osoba me zgrabila s leđa", rekao je Vembanjama i dodao:

"Nisam video šta se desilo jer sam išao pravo i nisam stao. Ta osoba me je zgrabila otpozadi. Znam samo da ju je obezbeđenje odgurnulo. Ne znam sa kolikom silom. Nisam stao da pogledam da bih mogao da uđem i uživam u lepoj večeri", rekao je on i razbesneo javnost.

