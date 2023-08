"IZGLEDA KAO BESKUĆNICA" Slavnu glumicu napali zbog stajlinga na ćerkinom venčanju: Vređaju je, a zbog OVOGA je nazivaju STARICOM

Glumica Margaret Kvali pre dva dana se udala za svog izabranika Džeka Antonofa, a ovo holivudsko venčanje okupilo je ogroman broj slavnih poput Lane Del Rej, Tejlor Svift, Zoe Kravic... Ipak, jedna od najzapaženijih zvanica bila je Margaretina majka - legendarna holivudska glumica Endi MekDauel. Ona je izgledala vrlo elegantno, a već godinama neguje poseban imidž.

Slavna 65-godišnjakinja za ćerkino venčanje izabrala je veoma lepu, svečanu, a opet nonšalantnu haljinu.

Opredelila se za lepršavu haljinu dugih rukava sa prorezom u predelu grudi, a kreaciju krasi pojas ispod struka i dolazi u svetloplavoj boji prošaranoj zelenim listovima. Endi je haljinu upotpunila ravnim japankama u boji kože.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Endi se i ovog puta u gomili zvanica i doteranih dama istakla zahvaljujući svom specifičnom imidžu - dugoj, skoro potpuno sedoj kosi. Ona je i veče pre venčanja upala u oči iz istog razloga; na večeri koja je prethodila ceremoniji izgledala je vrlo interesantno sa bujnom kosom, na kojoj se "poigravaju" njeni srebrni pramenovi sa onim tamnim, koji još uvek nisu skroz osedeli.

Za ovu nešto ležerniju priliku Endi Mekdauel izabrala je i opuštenije izdanje - pamučnu haljinu midi dužine na crno-bele prugice.

foto: T.JACKSON / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako glumica bez sumnje ima vrlo autentičan i originalan imidž, te stari u skladu sa prirodom i potencira normalno starenje, bez intervencija, i ovog puta se suočila sa gomilom kritika na društvenim mrežama i stranim portalima.

"Ona ne stari dobro i seda kosa joj ne pomaže u tome", "Frankenštajnova kosa", "Izgleda užasno i njena kosa je grozna", "Ne ide na plažu, nego na ćerkino venčanje i mogla je malo da se sredi", "Poštujem njenu odluku da bude seda, ali je abr za ovu priliku mogla malo da dotera frizuru", "Žene koje puste sede misle da su zaslužile medalju zbog toga, dosadne su sa tim stavom", "Prelepa je, sa vrlo malo ili nimalo botoksa i filera, ali bi ipak trebalo da se ofarba", "Ovo je tužno - izgleda bar 15 godina starije", "Ne znam zašto, ali kao da gledam slike beskućnika", samo su neki od komentara.

foto: Patricia Sigerist / akg-images / Profimedia

"Sada sam moćnija i izgledam mlađe jer sam prirodna"

Podsetimo, poznata glumica je tokom pandemije koronavirusa rešila da prestane da se farba i pusti svoje sede, zbog čega zaista izgleda drugačije i originalno. Prvi put je pokazala sede 2021. na Kanskom festivalu, kada se suočila sa brojnim kritikama da je zbog njih izgubila na mladolikosti. Mekdauelovu ovi komentari nisu dotakli, a ona je rešila da se i definitivno oprosti od svoje prepoznatljive smeđe kose i pušta prirodne sede dlake, a sve kako bi dobila takozvani "so i biber" efekat. Reč je o igri boja u kosi, kada se farbana i prirodno tamna dlaka pomeša sa onom koja je posedela.

"Već neko vreme pričam da je vreme da napravim tu tranziciju, jer sam osećala da je to prikladno za moju ličnost i ono što jesam. Moji menadžeri su mi rekli da nije vreme. A ja sam im odgovorila: 'Mislim da grešite, biću moćnija ako prihvatim ovo što sam trenutno. Vreme je jer ću za dve godine imati 65. Ako to ne uradim sada, neću imati priliku da u kosi imam 'so i biber', a to sam oduvek želela'", ispričala je svojevremeno glumica za "Vogue".

foto: Lionel Urman / Sipa Press / Profimedia

Ona je istakla i da misli da sad izgleda mlađe jer izgleda prirodnije.

"Strahovala sam, ali nakon što sam konačno pustila sede nikada se nisam osećala moćnije. Osećala sam se pošteno. Kao da se ne pretvaram. Osećala sam da volim sebe kakvu jesam. Osećam se zaista prijatno. I na mnogo načina moje lice je sada upečatljivije. Jednostavno osećam da mi to odgovara", objasnila je.

Endi je progovorila i o tome kako se njen novi imidž uklapa u surove holivudske standarde koji insistiraju na mladosti.

"Patila sam u ovom poslu kao glumica, jer ljudi uvek žele da izgledam mlađe. Za mene, nekako me boli srce što nisam mogla da prigrlim to što jesam, jer iskreno osećam da je to sasvim dovoljno. Ja sam u odličnoj formi, držim korak sa svojom decom. Osećam da vredim. Ne želim da ljudi očekuju da moram da izgledam mlađe da bih vredela ili da bih bila lepa i poželjna. Ne radimo to sa muškarcima. Dopadaju nam se stariji muškarci. Dopada nam se kako oni stare. Volela bih da postoje ista očekivanja za žene i stižemo tamo... polako, ali sigurno", zaključila je Mekdauel.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

03:04 JA SE NIČEGA NE SEĆAM Pevačica u venčanici iz Dubaija zakoračila na ludi kamen: Svadba kao iz bajke, MLADA NOSILA VEO OD 3 metra