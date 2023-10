DOBRO VEČE, JA SAM MILKA CANIĆ: Iza osmeha supervizorke krila se tužna životna priča, A EVO ZAŠTO JE STALNO GOVORILA ovu rečenicu

Nekadašnji supervizor najpopularnije emisije na našim televizijama "Slagalice" Milka Canić preminula je na današnji dan 2016. godine u Beogradu. Kao važni član postavke našeg najčuvenijeg kviza pozdravljala je godinama gledaoce kraj malih ekrana.

Nakon što bi voditeljka Slagalice predstavila takmičare, upitala bi Milku Canić da li je sve u redu i da li kviz može da počne. Ostala je upamćena po rečenici "Dobro veče", koju je svako veče izgovarala godinama unazad.

Ipak, iza simpatičnog osmejka omiljene supervizorke krila se tužna životna priča, koju je Milka Canić podelila sa čitaocima portala studenata novinarstva "Žurnalist".

foto: Printskrin

Ona je u tom razgovoru istakla da joj je najteže bilo kada bi ostajala sama.

- Imam decu, knjige, biljke i često ne stignem ni tome dovoljno da se posvetim, ali opet postoji onaj trenutak kada ste sami sa sobom u četiri zida, a to nije lep osećaj - rekla je Milka Canić.

Srpkinja crnogorskog porekla, rođena, kako je tada rekla, „jedne godine u jednom gradu“ diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost i od tada je radila kao profesor u gimnaziji u Prištini i u Vojnoj gimnaziji u Beogradu. Pored pedagoškog rada, bavila se i lekturom i korekturom, te više od hiljadu knjiga ima njen lektorski potpis. Autor je četiri udžbenika za srpski jezik i književnost i petog "Srpski za strance".

foto: Damir Dervišagić

Svakodnevni mir pronalazila je u svom stanu na Vidikovcu koji je dobila od Kolegijuma Vojne gimnazije pre više od trideset godina.

- Jednom sam jedva namolila svog muža da usisivačem očisti kuću, pa kažem, hajde malo i ispod kreveta, a tu sam ja sakrila dva džaka knjiga, jer je on rekao: „Kupiš li samo još neku knjigu, da znaš...“ Ja mu rekoh da su tu knjige i setim se istog trenutka, ali kasno. Onda je on meni rekao: „E, pa, da znaš da ovo više neće moći!“ Međutim, došli smo do toga da sam ja svoju strast prema knjigama prenela i na njega, pa je i on posle počeo da ih kupuje - rekla je ona tada.

Na pitanje zašto se gledaocima obraćala samo sa „Dobro veče“ kaže da joj se taj pozdrav učinio kao najprikladniji.

foto: Privatna Arhiva

- Ja nisam razmišljala o tome kako ću to reći, već sam jednostavno u jednom trenutku želela da sve pozdravim i kako ćete to da uradite, ako ne srdačno. Valjda je narod prepoznao tu moju želju, pa se dešava da se mladi prijave za „Slagalicu“ zato što žele mene da upoznaju, što mi je posebno drago - rekla je ona u pomenutom intervjuu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:12 ŠOK U KVIZU SLAGALICA! Voditeljka Kristina pitala takmičara KAKO JE SA SKOČKOM KOD KUĆE