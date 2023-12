BRAJAN ADAMS ODRŽAO KONCERT ZA PAMĆENJE! U nastupu uživalo preko 9000 ljudi: "Hvala, Beograde, ne odustajte od svojih snova"

Rok superstar Brajan Adams održao je sinoć u Štark areni koncert za pamćenje u sklopu svetske turneje "So Happy It Hurts".

Bogatu karijeru ovog kanadskog muzičara, koja traje već četiri decenije, obeležili su vanvremenski hitovi "Everything I do", "Summer of '69", "All for love", "Have you ever really loved a woman?", koje je preko od 9.000 fanova pevalo s njime uglas više od dva sata. Spektakl je otvorio baladama "Last Night on Earth" i "Someday".

foto: K.C. Alfred / Zuma Press / Profimedia

- Dobro veče, ja sam Brajan, došao sam čak iz Kanade do vas. Imamo mnogo toga da vam sviramo, nadam se sa ne žurite na posao sutra - poručio je Adams i izveo pesmu po kojoj album i turneja nose ime.

One najlepše čuvao je za kraj. Pred izlazak na bis izveo je čuvenu numeru "Summer of "69". Zatim se ponovo pojavio na bini, ovoga puta sam na gitari, i izveo pesmu "Straight from the heart" poručivši:

- Veoma sam rano počeo da se bavim muzikom i nisam mogao ni da pomislim dokle ću dogurati, evo i do vas ovde u Beogradu. Hvala vam, bili ste sjajni večeras i molim vas ne odustajte od svojih snova, ostvarite ih - poručio je umetnik.

foto: Damir Dervišagić

U prvim redovima pevao je Žarko Stevanović, tragač iz "Potere", dok je u nastupu uživala i urednica Zabavnog programa RTS Sandra Perović.

(Kurir.rs/A.G.)

