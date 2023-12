NE PRIVLAČE ME MAFIJAŠI, VEĆ FINI MOMCI! Mlada zvezda Teya Dora otkriva intimne detalje: Zapostavila sam ljubavni život (VIDEO)

Mlada muzička zvezda Teya Dora od naredne 2024. godine mnogo očekuje! A kako i ne bi kada već na samom početku godine učestvuje na "Pesmi za Evroviziju"!

Pored toga radi punom parom na novim projektima koji će sigurno opravdati uspeh pesme "Džanum" koja je obeležeila 2023.godinu. Zatekli smo je na snimanju spota za novu pesmu i sa njom popričali o svim planovima, ali i ljubavnom statusu, kolegama, a Teya nam je otkrila dosta toga zanimljivog.

Zbog čega si izabrala umetničko ime Teya Dora?

- Bio mi je zvučno. Ljudi su me zvali Tea, zato što sam Teodora, pa je to preraslo u Teya. Nekako mi je i romantično, podseća me na Te Adoro. Priraslo mi je srcu i tako je ostalo.

O čemu se radi u novoj pesmi za koju snimaš spot, i da li podseća na pesmu ''Džanum'' koja je postigla ogroman uspeh na svetskom nivou?

- Možda podseća mojim glasom i izvedbom, ali je pesma drugačija. Sve nadalje što budem radila može ljude da podseća na ''Džanum'' i to stilski kao i načinom pevanja ali ja neću namenski pokušavati da napravim pesmu koja joj je slična. I ova nova pesma jeste balada, ali je više ljubavna. Radi se o usamljenosti koju osećate kada vas napusti voljena osoba.

Kakav je tvoj ljubavni status?

- Ljubavni status, ne postoji (smeh). U poslednje vreme nigde ne izlazim, pa ne mogu ni da upoznam nove ljude. Tu je porodica, nekoliko najboljih prijatelja. Ako bih se zaljubila, zapostavila bih bitne stvari, a to sada ne zelim i ne mogu, jer imam previse obaveza oko karijere.

Pesma "Džanum" se prvenstveno čula u uvodnoj špici serije "Južni vetar|" u kojoj su akteri žestoki momci? Da li tebe takvi privlače?

- Mene definitivno privlače fini ljudi. Smatram da takvi ljudi više znaju šta žele od života. Volim da dele slična interesovanja kao ja. Bitno mi je da volimo sličnu vrstu umetnosti, al naravno nije presudno ni to. Žestoki momci svakako nisu moja sfera interesovanja.

Učestvuješ na "Pesmi za Evroviziju". Otkrij nam nešto o tome?

-Pesma je skoro pa gotova, samo nam fale još neke finese i to je to. Pesma se zove ''Ramonda'' toliko i mogu da otkrijem, jer je već izašla lista svih pesama sa festivala. Pripremam se temeljno i veoma se radujem celom procesu koji me čeka.

Da li misliš da će neka tvoja buduća pesma uspeti da nadmaši uspeh pesme ''Džanum''?

- Ne znam da li će nadmašiti uspeh i ne volim da razmišljam o tome pre nego što izađe neka nova pesma. Volim da širim lepu i iskreni emociju za koju se uvek nadam da će možda i nekome kome treba pomoći na neki način. To i jeste razlog zašto ja pravim muziku.

Zbog čega si snimila piano verziju pesme ''Džanum''?

- To je akustična verzija pesme. Pesma je i tako nastala, klavir i moj glas zato sam želela da je ljudi čuju i tom izdanju.

Uvek imaš originalne stajlinge. Da li ti neko pomaže ili je to tvoja ideja?

- Moja stilistkinju Mina, dizajnerka koja mi je radila i na spotu ''Džanum'' radi i na ovom spotu. Zajedno pričamo o idejama, a ona onda napravi skicu onoga što smo osmislile. U poslednje vreme volim da komadi koje nosim budu originalni i uglavnom ih sve šijemo.

Da li nekada privatno obučeš štikle?

- Ne... Baš retko. Možda ću sada za Novu godinu. Ne snalazim se na tankim štiklam. Komotnije mi je kada imam platformu, nego tanke štikle.

Da li ciljaš na velike koncerte u budućnosti ili želiš da puniš diskoteke?

- Radujem se da nastupam više. Imala sam par nastupa..Više vremena provodim redeći u studiju i kod kuće na muzici. Sledeće godine kada izdam više pesama krenuću i više da nastupam. Volela bih da na nastupima uvek ponudim nešto novo što ljudi nisu doživeli samo slušajući moje pesme kod kuće i da na mojim nastupima čuju eto i nove aranžmane starih pesama. Nemam ništa protiv klubova ni festivala, ali volela bih da napravim turneju gde bi dolazilo ljudi koji žele da slušaju mene i moju muziku.

Koga poštuješ od kolega?

- Cobija baš poštujem. On je baš paket. On je i pevač i producent svoje muzike. Tu je i Albino. Nikoliju poštujem, Relju. Znam koliko svi oni ulažu u sve projekte i koliko brinu o kvalitetu konačnog proizvoda i to jako cenim.

Radila si sa mnogim imenima sa estrade. Ko je bio zahtevan?

- Ljudi postaju zahtevniji kada se duže poznaju samim tim i neko ko mi je prijatelj a i saradnik će zahtevati i više od mene. Radila sam sa Nikolijom, Anastasijom, Natašom Bekvalac, Zoji, sa Cobijem, Jovanom Nikolić. Njoj sam radila pesmu ''Pazi se''. Zajedno sa Cobijem je uradjena pesma u studiju, Nekad se dešava da ne upoznam artiste sa kojima radim. Ni Natašu ni Jovanu nisam nikad uživo upoznala ali smo se čule preko poruka. Sa Nikolijom i Reljom se jako dobro poznajem, pa mozda su ljudi zahtevniji kada su bliži, ovako, prijateljski.

Sa kim si sve nastupala?

- Imala sam interesantne nastupe, na primer sa Čarli Put, Saidom Garet, Pati Ostin to je malo starija garda ljudi koji su između ostalog i sarađivali sa Majklom Džeksonom.

Da li priželjkuješ saradnju sa nekim sa naših prostora?

- Senida je neko ko mi je odličan i svoj i svemu što radi a i čini mi se da mi je žanrovski najsličnija.

Mlađi pevači dosta pevaju kavere. Da li bi oni trebalo da rade svoje pesme, ili da se probijaju sa tuđim pesmama?

- Ako imaju način da se probiju, a nemaju način da snime neku svoju pesmu, što ne bi pevali kavere?! Kul je ako se kaver peva na svoj način. Ukoliko su autori, onda je bolje da se predstave sa nečim svojim.

Nekada si isticala da ti je Nući super. Da li se poznajate?

- Skoro smo se sreli, i lepo smo se ispričali. Volim celu generaciju Zed. Uvek se lepo ispričamo i podelimo iskustva.

Živela si u Americi, završila si Berkli. Da li planiraš da se vraćaš tamo?

- Već dok sam bila tamo počela sam da radim za naše izvođače kao autor. Izbacila sam svoju prvu pesmu, i odlučila da dođem. Zadesila se korona, i zbog toga sam morala da ostanem a onda sam shvatila da se kod nas osećam bolje u svakom smislu. Možda se vratim u nekom momentu. Meni je tamo lepo, ali ovde sam za sada.

Gde si za novogodišnje praznike?

- U Beogradu sam za Novu godinu. Prvo izlazim sa prijateljima, a onda ću kući kod mojih. Želje su mi da budem ponosnija na sebe. Želim da generalno budem zadovoljnija sa svim što radim i da ne budem toliko stroga sa sobom.

