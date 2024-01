EVO KAKO SE NAŠA GLUMICA PROVODILA PRE HITNE OPERACIJE: Žena Slaviše Čurovića se oglasila i otkrila šta se dešavalo pre bolesti

Glumica Tijana Čurović pre nekoliko dana hitno je operisana u Beču. Ona je na putovanje otišla sa suprugom Slavišom Čurovićem i prijateljima gde su se pre nemilog događaja provodili za sve pare.

Nakon operacije, Tijana se oglasila na mrežama i otkrila šta joj se desilo, a sada je objavila fotografije koje su nastale pre hospitalizacije. Svi zajedno su uživali u čarima grada, posećivali restorane i kafiće, a glumica je u opisu fotografija koje je objavila napisala:

- Zaista nam je bilo predivno ovih par dana, pa eto dok se oporavljam od operacije želim da sačuvam još par nekih fotografija sa ovog putovanja- napisala je ona.

Podsetimo, Tijana je u braku sa kolegom Slavišom Čurović, od koga se pre nekoliko godina razvela, međutim došlo je do pomirenja.

Glumački par Tijana i Slaviša Čurović obnovili su svoju vezu nakon sedam godina od razvoda i svojoj ljubavi dali novu šansu.

Naime, njihova romansa je počela pre 20 godina i to iz poslovne saradnje.

‒ Prvi put videli smo se u beogradskom hotelu „Balkan“. Bilo je to septembra 2003. godine. Slaviša je u to vreme bio upravnik Nikšićkog pozorišta i trebala mu je glumica za ulogu u predstavi „Pretis lonac“, a moj profesor Feđa Stojanović preporučio je mene. Moram da priznam da mi se u početku uopšte nije svidelo njegovo ponašanje. Kad sam prihvatila ulogu, poljubio mi je ruku i predložio da me odveze kući, što sam odbila ‒ pričala je svojevremeno Tijana Čurović.

