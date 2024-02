DRAGANA JE BILA PRVA VODITELJKA SLAGALICE! Za fatalnom plavušom mnogi uzdisali, povukla se sa malih ekrana, a ovako danas izgleda

Davnog 22. novembra 1993. godine emitovana je prva epizoda kviza "Muzička slagalica" na RTS.

Tri decenije kasnije, "Slagalica" proslavlja jubilarni rođendan kao najuspešniji i najvoljeniji televizijski format u Srbiji.

Prvih hiljadu emisija je vodio s Draganom Milićević njen kreator Nikola Nešković. Za posao je Dragana izabrana na kastingu, a tada je studirala pravo.

"Kada je napravljen uži izbor od 10 devojaka, morao sam da se poslužim lukavstvom i da kolege iz informativnog programa pustim da prvi biraju, znajući kako oni vide voditelje. Moj favorit je bila lepa, za informativni program suviše lepa, studentkinja prava Dragana Milićević. Ona je za informativni program imala još jedan minus – bila je u najužem krugu za mis Jugoslavije. I tako smo, bar za kratko vreme od nekoliko godina, dobili izuzetnu voditeljku“, otkrio je Nešković.

Dragana je svom prezimenu dodala Kolarić. U mladosti je bila mis Beograd, mis Srbije, pa druga pratilja Mis Jugoslavije. Titalu je te godine uzela pevačica Slavica Dajana Tripunović. Danas je profesorka krivičnog prava i sudija Ustavnog suda.

Tri decenije kasnije pojavila se na rođendanu "Slagalice", a za Kurir ekskluzivno otkriva zašto se više ne bavi televizijom i šta trenutno radi.

- Kad sam ušla u RTS i studio, vratile su mi se najlepše uspomene. Za svakog mladog čoveka poziv da radi na televiziji bio je veliki izazov. Bila sam student Pravnog fakulteta u Beogradu kada me je Nikola Nešković pozvao da radimo "Slagalicu". Sada sam još ponosnija na trajnost ovog kviza i nadam se da će trajati još dugo.

Šta vam je donela "Slagalica"?

- Dragoceno iskustvo i sigurnost u javnom nastupu. Danas sam redovni profesor krivičnog prava i sudija Ustavnog suda. Ima mnogo sličnosti između posla voditelja i profesora koji ulazi u amfiteatar sa studentima. Nikad posle te škole nisam imala tremu. Uspela sam da zahvaljujući ovom poslu naučim da budem smirena i imam kontrolu nad svojim mislima. To iskustvo je danas još značajnije nego tih godina.

Fali li vam televizija?

- Ne. Zašto mi ne fali? Ipak nisam voditelj, već profesor i sudija. Da ne budem pogrešno shvaćena. Volim ovakve trenutke kad se ponovo okupimo. Na televiziji se sada pojavim kao gost i stručnjak u oblasti materijalnog i krivičnog prava.

Kako vam se danas dopada "Slagalica"?

- Pratim kviz. I devedesetih ga je vodilo nekoliko voditelja. Moram da pomenem kolege Ivana Mladenovića, Ivana Bauera i Tanju Veljković. Radila sam prvih hiljadu emisija s Nikolom Neškovićem. Danas sve pohvale mogu da kažem na račun novih voditeljki s Kristinom Radenković na čelu. Mislim da to lepo rade i da su dale novu energiju kvizu. Svaka od njih ima autentičan pristup gledaocima. Naravno, i one same doprinose popularnosti kviza.

Razmišljate li o tome da napišete knjigu o svom radu na televiziji?

- Nisam o tome razmišljala. Hvala vam na dobroj ideji. Latim se pera veoma često, ali pišem naučne radove. Sve je moguće. Bilo bi to značajno iskustvo i imala bih sigurno svašta da kažem.

Koga od takmičara posebno pamtite?

- Bili su to sjajni ljudi. Pamtim Omera Ekića, Jana Bažika i Marka Obradovića, takmičara koji je imao samo 16 godina, a danas je docent na Matematičkom fakultetu.

Vaša omiljena igra?

- Asocijacije.

Da li vam smeta što će asocijacija na vas uvek biti prva voditeljka "Slagalice"?

- Nemam ništa protiv da to ostane svima asocijacija na mene. Prija mi i drago mi je.

