"NJENU PESMU STILSKI NE PREPOZNAJEM" Konstrakta uzvraća udarac Breskvici nakon PROZIVKE: "To može DRUGAČIJE da se iskaže"

Anđela Ignjatović Breskvica i Ana Đurić Konstrakta takmiče se na ovogodišnjoj "Pesmi za Evroviziju 2024", a nedavna izjava pevačice koja pretenduje da Srbiju na Evroviziji predstavlja pesmom "Gnezdo orlovo" na račun starije koleginice, izazvala je veliku pažnju javnosti.

Breskvica je izjavila da Konstraktina pesma na "Evrovizii" pre dve godine "nije predstavljala Srbiju", a onda je pojasnila svoje reči.

foto: screenshot RTS

- Kad sam čula moju pesmu, u glavi mi je samo bila naša zemlja. Zato sad idem na takmičenje. Pesma mora da bude srpska, da ima srpska obeležja, da l' tekstualno, da l' muzikom, moraš da pokažeš svoju zemlju! Moja pesma ima taj neki vajb srpski - rekla je nedavno Breskvica, koja smatra da Konstrakta nije pravi izbor za "Evroviziju".

foto: screenshot RTS

- Samo moja pesma i pesma od Teya Dore bi trebalo da predstavljaju našu zemlju, te pesme predstavljaju Srbiju, to je pravo... To je neko moje mišljenje. Konstraktina pesma je onda, kad je išla na Evroviziju, bila sa forom. Srbi su posebni i to treba da se pokaže! Imamo poseban zvuk, nebeski narod... (smeh) - dodala je Breskvica za "Zed TV", a sad je Konstrakta otkrila šta misli o pesmi koleginice.

foto: ATA images

- Breskvica je najslušanija, sudeći po Jutjubu. Za mene je to dosta anahrono, nije nešto što ja prepoznajem kao stil. To može i na drugačiji način da se iskaže. Najtačnije je ako kažem da je anahrono. Taj broj slušanja kod nje, kod mene, to nije realno kako će biti na kraju, šta će se zapravo desiti u finalu. Dolaze nastupi, nekim pesmama je potrebno vreme da te kupe, videćemo na kraju - istakla je Konstrakta za "Informer".

Na domaćem takmičenju čućemo ukupno 28 pesama, koje će se boriti za odlazak u Malme.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

Bonus video:

05:17 LORIN JE UČINILA TAKMIČENJE NEPRAVEDNIM, FINAC JE TREBAO DA POBEDI! Konstrakta šokirana rezultatima Evrovizije: Postoji nesklad