"POLA ŽENA, POLA ENERGIJA" Zejna zatresla studio u Košutnjaku VRELIM NASTUPOM, a sve zbog VAŽNE ODLUKE koju je donela pred finale

Pevačica Zejna oduševila je sve svojim izvođenjem pesme "Zejna je najbolje" na takmičenju "Pesma za Evrovizije".

Zejna je pred finale čitala da je bila previše statična u polufinalu, te je rešila da to promeni u dinalu i ostavila je štikle kod kuće. Umesto toga ponela je martinke koje su donele dodatnu opasnost njenom autfitu.

Zejna je fanovima tako ispunila želju i bila je mnogo energičnija i igrala je u skladu sa svojom zapaljivom pesmom.

"TOOO ZEJNAAAA", "ZEJNA JE NAJBOLJA ZEJNA", "I LOMI I MOLI I BENZINOM POLIJ", "Sa Zejnom bih se družila ono kao be my straight best friend, pola žena, pola energija", bili su neki od komentara na društvenoj mreži X.

