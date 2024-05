"MA , KOJE GOOD EVENING...": Zbog komentara Duške Vučinić tokom prenosa Evrovizije mreže IZGORELE! "Ja umirem od smeha!" (FOTO)

Duška Vučinić, voditeljka programa uživo "Evrovizije 2024" osvaja svojim neposrednim komentarima u lajvu, a jedan od tih je postao viralan na Tviteru.

Naime, kada je voditeljka Evrovizije 2024 najavila žiri iz Australije i poželela im dobro veče, Duška Vučinić je izazvala lavinu smeha svojim komentarom: "Ma koje "Good evening", kod njega je "Dobar dan".

Ispod snimka koji je objavljen na Tviteru odmah su počeli da se nižu komentari: "Umro sam od smeha", "hahahah, kraljica", "obožavam njene komenatre"...

- Ja sam osoba koja mnogo voli ljude, volim da se družim, da uspostavljam kontakte sa ljudima. Imam osećaj kad pričam, da pričam nekim ljudima sa kojim imam interakciju i da se jako lepo kapiramo, i zaista, takvi ljudi postoje. I hvala Bogu da ih ima mnogo, a ima ih baš mnogo. Srećna sam što imamo taj neki zdrav smisao za humor, koji jeste malo sarkastičan, jeste ironija, ali je ovo taj događaj koji to dopušta. Svima koji se "gnušaju" kako ja to radim, nek slušaju Nortona, britanskog komentatora, koji vređa, to nije lepo, rekla je ranije za Blic Duška povodom komentara koji neretko postanu viralni na mrežama.

foto: Kurir televizija

Evrovizija 2024 drugačija u odnosu na prethodne godine

Podsetimo, Duška Vučinić je otkrila zašto je ove godine Evrovizija 2024 bila drugačija u odnosu na prethodne.

foto: Printscreen/RTS

- Specifičan je bio po tome što nisu imali novinare u kapacitetu i broju koji su bili prošle godine, a neke prethodne godine da ni ne pominjem. Fanova uopšte nije bilo. Ne mogu da kaže da je to zbog kiše, zato što je kiša prestala, nego prosto iz bezbednosnih razloga. Recimo, ono što sam prvo uočila kada smo se popeli da izađe Teya Dora na tirkizni tepih, bila je rečna policija, konjica, blindirani kombiji, helikopteri, dronovi.... Što je dobro, što znači da su se ljudi zaista posvetili toj bezbednosti. Cela naša delegacija se oseća bezbedno, nesporno je to, ali, mislim, to nije taj događaj, nismo došli na samit NATO-a. Muzički događaj, sam događaj i slogan tog događaja, koji su iz godine u godinu postavili da bude isti, je "United by music", ali tako nam je kako nam je ove godine. Navikli smo se da prolazimo rigorozne kontrole pri ulasku. Postoje mesta gde ne možeš da uđeš ni sa damskom torbicom, nego šta možeš da staviš u džep, to ti je- rekla je Duška.

( Kurir.rs / Blic / T.B. )

Bonus video:

11:14 Poslednji intervju Teya Dore pred polazak za Malme