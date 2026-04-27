Dan uoči pucnjave u hotelu Hilton u Vašingtonu, tokom tradicionalne večere Udruženja dopisnika Bele kuće, u javnosti se pojavila fotografija na kojoj su Donald Tramp i žena za koju se tvrdi da je Melanija Tramp

Opis slike sugerisao je da predsednički par deli intiman trenutak na balkonu Bele kuće, ali mnogi korisnici društvenih mreža nisu primetili ni posebnu bliskost, niti su bili uvereni da je na slici zaista prva dama.

U noći između 25. i 26. aprila došlo je do incidenta nakon što je na Donalda pokušan atentat. Nakon pucnjave, predsednik je izjavio da je Melanija preživela težak stres.

Tokom događaja, predsednik, njegova supruga, potpredsednik JD Vance i drugi visoki zvaničnici hitno su evakuisani iz sale. Prema dostupnim informacijama, niko od federalnih funkcionera nije povređen.

Policija je uhapsila 31-godišnjeg muškarca iz Kalifornije, kod kojeg je pronađeno više komada oružja i noževa. Preliminarni nalazi istrage ukazuju na to da je verovatno delovao sam, a pretpostavlja se da su mete bili predstavnici administracije. Tramp je napadača opisao kao "psihički nestabilnu osobu" sa ekstremnim stavovima.

Jedan agent Tajne službe pogođen je u zaštitni prsluk, ali nije zadobio teže povrede. Inače, isti hotel bio je mesto i pokušaja atentata na Ronalda Reagana 1981. godine.

Zanimljivo je da je Melanija Tramp upravo na mestu incidenta dočekala rođendan, uoči planirane posete britanskog kralja Čarlsa III i njegove supruge.

Fotografija koja je prethodila događaju izazvala je posebnu pažnju. Na njoj se pored Trampa nalazi žena koja fizički podseća na Melaniju, ali mnogi tvrde da to nije ona. Portal RadarOnline navodi da jeste, dok su komentari na društvenim mrežama uglavnom skeptični.

Spekulacije su dodatno podgrejane nakon Melanijinog obraćanja u Beloj kući, u kojem je negirala bilo kakvu povezanost sa Džefrijem Epstajnom. Njen govor izazvao je kontroverze jer je pozvala na veću transparentnost i objavljivanje svedočenja žrtava, dok su stavovi njenog supruga u vezi s tim pitanjem bili drugačiji.

Priče o navodnoj "dvojnici" Melanije Tramp kruže još od 2017. godine, kada su se pojavile fotografije na kojima nosi velike naočare i kačket, zaklanjajući lice. Slične sumnje javljale su se i kasnije, posebno tokom javnih nastupa nakon prirodnih nepogoda u SAD.

Teorija zavere tvrdi da prvu damu povremeno menja žena sličnog izgleda, navodno iz bezbednosnih razloga. Ipak, iz Bele kuće su više puta demantovali takve navode.

