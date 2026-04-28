Slušaj vest

Kralj Čarls uspeo je da nasmeje Melaniju Tramp tokom obilaska nove košnice u Beloj kući, dok je monarh nastojao da obnovi poljuljane anglo-američke odnose. Čarls i Kamila su, zajedno sa predsednikom Donaldom Trampom i njegovom suprugom, razgledali košnicu u obliku Bele kuće koju je prva dama postavila prošle nedelje.

Kraljevska fascinacija pčelarstvom

Košnica na travnjaku fascinirala je kralja i kraljicu, koji su oboje strastveni pčelari i godinama prodaju sopstveni med u dobrotvorne svrhe. Pčelarski program, zvanično uspostavljen 2009. godine, pomaže oprašivanje obližnjih vrtova i služi kao stalna odlika imanja Bele kuće. Med se koristi za pripremu hrane u rezidenciji, kao zvaničan poklon porodice Tramp, ali i za donacije lokalnim narodnim kuhinjama. Očekuje se da će nova košnica povećati proizvodnju na oko 115 kilograma meda godišnje, poznatog po ukusu deteline i lipe sa primesama citrusa.

U galeriji pogledajte kako je protekao njihov susret:

1/7 Vidi galeriju Melanija Tramp, Donald Tramp, kralj Čarls III i kraljica Kamila tokom susreta u Beloj kući Foto: Suzanne Plunkett / Avalon / Profimedia, Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Istorijsko obraćanje Kongresu

Kralj će iskoristiti govor u Kongresu da istakne kako je priča o Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD od američke nezavisnosti "jedna od najvećih alijansi u ljudskoj istoriji". Njegovo obraćanje oba doma Kongresa, drugog dana državne posete, smatra se pokušajem ublažavanja tenzija između Trampa i premijera sera Kira Starmera, koji su se sukobili oko američke politike prema Iranu. Čarls će naglasiti da je odbrana zajedničkih ideala "ključna za slobodu i jednakost", kao i da vladavina prava leži u srcu obe demokratske tradicije.

Takođe se očekuje da će se kratko osvrnuti na oružani napad u Vašingtonu koji se dogodio u subotu uveče, nudeći podršku i prijateljstvo britanskog naroda Sjedinjenim Državama na 250. godišnjicu njihove nezavisnosti. Ovo je tek drugi put da se britanski monarh obraća zajedničkom zasedanju Kongresa, nakon kraljice Elizabete II 1991. godine.

Melanija Tramp i kralj Čarls se pozdravljaju poljupcem Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Temelji demokratije i buduća saradnja

Kao osvrt na nedavne tenzije, Čarls će istaći da su demokratske, pravne i društvene tradicije dve zemlje – koje sežu sve do Magne karte – takve da su države uvek pronalazile put ka zajedništvu. Pored bezbednosnih i obaveštajnih veza, kralj će pomenuti važnost trgovinskih i tehnoloških sporazuma, kao i neophodnost zaštite prirode. Govor, napisan uz savete vlade, trajaće oko 20 minuta, a kraljevski par će kasnije biti počasni gosti na banketu u Beloj kući.

Susret sa poznatima i dobrotvorni rad

Kralj je prvi dan posete završio razgovorom sa bivšim olimpijskim šampionom u skokovima u vodu Tomom Dejlijem o zajedničkoj ljubavi prema pletenju. Dejli je otkrio da je kralj probao da plete sa osam godina i da bi mu se možda vratio zbog mentalnog zdravlja.

Kamila se tokom baštenske zabave u rezidenciji ambasadora sera Kristijana Tarnera sastala sa čelnicima dobrotvornih organizacija za borbu protiv zlostavljanja dece. Mišel De Lon, direktorka Nacionalnog centra za nestalu i eksploatisanu decu, pohvalila je kraljicu zbog podizanja svesti o ovim teškim temama.

Ipak, Čarls i Kamila neće moći da se sastanu sa žrtvama Džefrija Epstina zbog sudskih procesa koji su u toku, uključujući i hapšenje kraljevog brata Endrjua Mauntbatena-Vindzora. Među 650 zvanica bili su i sekretar trezora Skot Besent, senatori Ted Kruz i Majk Džonson, kao i Nensi Pelosi.

