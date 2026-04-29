Tokom zvaničnog boravka u Vašingtonu, britanski suveren Čarls III i kraljica Kamila razmenili su darove sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom Tramp. Ovi simbolični gestovi obuhvatili su dragocene istorijske spise, ali i autentične proizvode iz predsedničke rezidencije.

Simboli zajedničke pomorske istorije

Na svečanom banketu održanom u Beloj kući, kralj Čarls je uručio Trampu specifičan poklon – zvono sa podmornice "HMS Tramp". Ovo plovilo, porinuto 1944. godine, aktivno je učestvovalo u operacijama na Pacifiku tokom Drugog svetskog rata. Prema izveštajima BBC, monarh je istakao da ovaj dar predstavlja sponu između zajedničke prošlosti i "blistave budućnosti" koju dve države dele. Iz Bakingemske palate je saopšteno da ovaj čin podseća na gest kraljice Elizabete iz 1976. godine, simbolišući neraskidivo savezništvo.

Pored zvona, britanski kralj je predsedniku poklonio i uokvirenu reprodukciju nacrta iz 1879. godine. Reč je o dizajnu za čuveni predsednički sto "Resolute", koji se nalazi u Ovalnom kabinetu, a izrađen je od drveta istoimenog britanskog broda.

Uzvratni darovi i diplomatska elegancija

Predsednik Tramp je monarhu uzvratio darivanjem kopije istorijskog pisma iz 1785. godine. Pismo je napisao Džon Adams, prvi američki ambasador u Londonu, tadašnjem državnom sekretaru Džonu Džeju. U njemu Adams detaljno opisuje srdačan prijem kod kralja Džordža III u palati Svetog Džejmsa.

Kraljica Kamila dobila je na poklon unikatni broš, rad britanske umetnice Fione Rej, čiji nakit spaja tradicionalno zanatstvo i savremene digitalne tehnologije.

Pažnja prve dame i med iz Bele kuće

Sa druge strane, Melanija Tramp je britanskoj kraljici poklonila set od šest srebrnih kašičica prestižne kuće "Tiffany", izrađenih u stilu "King Sterling". Uz ovaj luksuzni dar, Kamila je dobila i nešto sasvim prirodno – teglu meda sakupljenog iz nove košnice koja je nedavno postavljena na imanju Bele kuće.

