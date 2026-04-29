Melanija Tramp zablistala na državnoj večeri sa kraljem Čarlsom: Prva dama SAD u neodoljivom izdanju (Foto)
Melanija Tramp ponovo je pokazala zašto važi za jednu od najstilizovanijih dama svetske političke scene, kada se pojavila na svečanoj državnoj večeri organizovanoj u čast kralja Čarlsa Trećeg i kraljice Kamile.
Prva dama Amerike, koja ima 56 godina, zablistala je u nežnoružičastoj svilenoj haljini bez bretela modne kuće Christian Dior Haute Couture. Elegantno izdanje upotpunila je svetlim antilop rukavicama i svilenim salonkama.
Nasmejana Melanija koračala je uz supruga Donalda Trampa, koji se odlučio za klasični crni smoking, dok su im društvo pravili britanski monarsi.
Pogledajte u galeriji kako je izgledala prva dama SAD:
Ivanka Tramp mamila poglede u plavoj toaleti
Na događaju se pojavila i Ivanka Tramp, ćerka predsednika SAD, koja je fotografiju svog modnog izdanja podelila na Instagramu.
Ivanka, koja ima 44 godine, nosila je lepršavu svetloplavu haljinu sa providnim rukavima, kristalnim detaljima i dugim šlepom, pa je njen stajling izazvao brojne reakcije.
Melanija i ranije tog dana bila besprekorna
Tokom ranijih obaveza u toku dana, Melanija je nosila belo odelo sa suknjom i peplum krojem modne kuće Ralph Lauren, uz slamni šešir Erika Javitsa i bele Manolo Blahnik cipele.
Dolazak kralja Čarlsa i kraljice Kamile u Belu kuću obeležen je srdačnim rukovanjem sa predsedničkim parom, a Melanija je tada odabrala elegantan komplet puter žute boje američkog dizajnera Adama Lipesa.
Prva poseta otkako je Čarls postao kralj
Kralj Čarls (77) i kraljica Kamila (78) boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama do četvrtka.
Iako su ranije više puta posećivali Ameriku, ovo je njihova prva zvanična poseta otkako je Čarls stupio na presto posle smrti kraljice Elizabete Druge u septembru 2022. godine.
Pogledajte u galeriji fotografije dočeka:
Šta se našlo na meniju?
Nekadašnji kraljevski kuvar Daren Mekgrejdi, koji je kuvao za kraljicu Elizabetu, princezu Dajanu, prinčeve Vilijama i Harija, ali i za više američkih predsednika, otkrio je da bi britanska kraljevska porodica mogla da dobije „najbolje od Amerike“.
Prema njegovim rečima, kralja bi posebno obradovale sezonske namirnice poput špargli, artičoka, graška, spanaća i brokolija.
Kraljevska komentatorka Amanda Mata dodala je da Bela kuća vodi računa i o navikama gostiju.
„Kralj Čarls, na primer, ne jede foie gras, a članovi kraljevske porodice često izbegavaju jaka crvena soseve, beli luk ili kari iz praktičnih razloga. Obrok mora da bude elegantan, ali ne previše komplikovan i lak za konzumiranje tokom razgovora“, navela je ona.
Video:Redak snimak Melanije Tramp koja priča na slovenačkom