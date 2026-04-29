Melanija Tramp ponovo je pokazala zašto važi za jednu od najstilizovanijih dama svetske političke scene, kada se pojavila na svečanoj državnoj večeri organizovanoj u čast kralja Čarlsa Trećeg i kraljice Kamile.

Prva dama Amerike, koja ima 56 godina, zablistala je u nežnoružičastoj svilenoj haljini bez bretela modne kuće Christian Dior Haute Couture. Elegantno izdanje upotpunila je svetlim antilop rukavicama i svilenim salonkama.

Nasmejana Melanija koračala je uz supruga Donalda Trampa, koji se odlučio za klasični crni smoking, dok su im društvo pravili britanski monarsi.

Ivanka Tramp mamila poglede u plavoj toaleti

Na događaju se pojavila i Ivanka Tramp, ćerka predsednika SAD, koja je fotografiju svog modnog izdanja podelila na Instagramu.

Ivanka, koja ima 44 godine, nosila je lepršavu svetloplavu haljinu sa providnim rukavima, kristalnim detaljima i dugim šlepom, pa je njen stajling izazvao brojne reakcije.

Melanija i ranije tog dana bila besprekorna

Tokom ranijih obaveza u toku dana, Melanija je nosila belo odelo sa suknjom i peplum krojem modne kuće Ralph Lauren, uz slamni šešir Erika Javitsa i bele Manolo Blahnik cipele.

Melanija Tramp, kraljica Kamila

Dolazak kralja Čarlsa i kraljice Kamile u Belu kuću obeležen je srdačnim rukovanjem sa predsedničkim parom, a Melanija je tada odabrala elegantan komplet puter žute boje američkog dizajnera Adama Lipesa.

Prva poseta otkako je Čarls postao kralj

Kralj Čarls (77) i kraljica Kamila (78) boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama do četvrtka.

Iako su ranije više puta posećivali Ameriku, ovo je njihova prva zvanična poseta otkako je Čarls stupio na presto posle smrti kraljice Elizabete Druge u septembru 2022. godine.

Šta se našlo na meniju?

Nekadašnji kraljevski kuvar Daren Mekgrejdi, koji je kuvao za kraljicu Elizabetu, princezu Dajanu, prinčeve Vilijama i Harija, ali i za više američkih predsednika, otkrio je da bi britanska kraljevska porodica mogla da dobije „najbolje od Amerike“.

Prema njegovim rečima, kralja bi posebno obradovale sezonske namirnice poput špargli, artičoka, graška, spanaća i brokolija.

Kraljevska komentatorka Amanda Mata dodala je da Bela kuća vodi računa i o navikama gostiju.

Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

„Kralj Čarls, na primer, ne jede foie gras, a članovi kraljevske porodice često izbegavaju jaka crvena soseve, beli luk ili kari iz praktičnih razloga. Obrok mora da bude elegantan, ali ne previše komplikovan i lak za konzumiranje tokom razgovora“, navela je ona.

