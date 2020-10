Nikola Šimunović, rukovodilac sektora prodaje: Evolucija televizora od crno bele slike do rotirajućeg ekrana

Razvoj televizije i TV uređaja dug je gotovo čitav vek, a industrija je za to vreme prošla kroz drastične promene - od crno-belih televizora i samo nekoliko kanala, do modernih tehnologija i multimedijalnih uređaja. Da li će televizija kao format ostati prisutna i narednih 100 godina?

Smatram da će televizori i u budućnosti zauzimati centralno mesto u svakom domu, kada je reč o multifunkcionalnim uređajima za opuštanje i zabavu. Poslednjih godina primećujemo velike promene u načinu korišćenja televizora, zahvaljujući pametnim funkcijama i striming servisima poput HBO GO, Netflix i YouTube. Ovi servisi postali su standard za korisnike koji žele da uživaju u najnovijim filmovima i serijama kada i gde oni to žele, dok je YouTube postao obavezan za kvalitetno uživanje omiljenoj muzici i drugim video sadržajima. Sve navedene platforme su naravno dostupne i na Samsung televizorima. Osim toga, prilagođavamo se trenutnoj situaciji u zemlji, pa je od skoro na našim televizorima dostupan i servis RTS Planeta koji između ostalog omogućava đacima da prate nastavu od kuće na jednostavan i praktičan način. Kao vodeći brend u smislu inovacija Samsung je tokom poslednje dve decenije zabeležio nekoliko bitnih prekretnica – prvi LCD i LED televizori, Smart TV aplikacije, zakrivljeni UHD TV, kao i prvi inovativni QLED 8K televizor ultra visoke rezolucije. Tehnološka industrija konstantno evoluira i prilagođava se potrebama i željama korisnika, što će nastaviti da se dešava – verujem da je pred nama svetla budućnost.

U poslednjih desetak godina, tehnologija je dosta uticala na unapređenje kvaliteta slike i performansi televizora. Skraćenice poput 4K, 8K, HD, QLED, OLED ponekad zbunjuju ljude. Možete li nam ukratko objasniti šta one znače i koje su trenutno najaktuelnije među korisnicima?

Osnovne skraćenice HD, FHD, UHD ili 4K i 8K odnose se na rezoluciju ekrana, koliko piksela televizor može da prikaže i koliko je shodno tome detaljna slika. Setite se kako je na starijim televizorima slika bila mutnija i nejasnija kako im se približite. Savremeni televizori visokih rezolucija su eliminisali taj problem, tako da se svi detalji prikazanih scena jasno vide, bez obzira na udaljenost gledaoca od uređaja u prostoriji. Sa druge strane QLED je oznaka za tehnologiju lampica koje prikazuju sadržaj na ekranu na što živopisniji način i realniji način. Kada se radi o Samsung televizorima, trenutno su aktuelni naši Lifestyle modeli sa 4K rezolucijom i QLED tehnologijom, koji u kombinaciji pružaju vrhunski korisnički doživljaj bez obzira na tip sadržaja.

O čemu bi korisnici trebalo da vode računa prilikom kupovine televizora?

Televizori se kod nas kupuju na duži vremenski period. Zato je prilikom kupovine važno odabrati uređaj koji najbolje odgovara vašim potrebama. Svakako je dobro odlučiti se za veličinu ekrana u skladu sa prostorijom u kojoj će se gledati televizija, kao i za bolju rezoluciju, kako bi sve vrste sadržaja bile prikazane na kvalitetan način, a gledalačko iskustvo bilo potpuno.

Mi u Samsungu imamo široku ponudu uređaja, zbog čega nije teško pronaći pametni televizor koji ispunjava zahteve korisnika različitih profila, uklapa se u svaki prostor, a ujedno predstavlja i najbolji odnos cene i kvaliteta. Tu svakako treba istaći naše lifestyle televizore – The Frame, The Sero i The Serif, koji su oličenje najnovijih trendova u dizajnu enterijera i savršeno se uklapaju u domove korisnika, čak i kada su isključeni. Naš model The Frame može da postane prava umetnička galerija kada je isključen, prikazujući dela iz nekih od najvećih svetskih muzeja, a može i da se podesi da se prikaz uskladi sa bojom zida koji ga okružuje i da se tako neprimetno uklopi u enterijer.

Ovi televizori svi funkcionišu na bazi najsavremenije QLED tehnologije, koja pomoću Quantum Dot AI rešenja kombinuje vrhunski procesor sa vodećom platformom u industriji Tizen, kako bi vizuelno unapredila bilo koji sadržaj. Na ovaj način, svaka nijansa sa spektra ljudskom oku vidljivih boja je jasno prikazana, bez mutnih delova. Kod televizora sa ovom tehnologijom, nema potrebe za zamračivanjem sobe ili ručnim podešavanjem svetline ekrana jer Adaptive Picture opcija analizira stepen svetlosti i sadržaj na ekranu, kako bi obezbedila savršen kvalitet slike, bez obzira na to da li se televizor gleda u mračnoj ili osvetljenoj prostoriji.

Šta nam Samsung sprema u budućnosti? Videli smo fleksibilni pametni telefon, možemo li očekivati i fleksibilni televizor?

Očekuje nas još više kvalitetnih, autentičnih inovacija, koje pre svega odgovaraju na potrebe i želje korisnika, jer to je ono što je u našoj kompaniji imperativ. Televizori poslednjih godina, takođe, kao i pametni telefoni prolaze kroz dosta tehnoloških promena. Ove godine imamo prilike da vidimo Samsung The Sero, prvi televizor u svetu sa rotirajućim ekranom, kreiranim da korisnici sa lakoćom mogu da sadržaje sa svojih telefona gledaju na televizoru, u onom formatu za koji je namenjen. Pre nekoliko godina ovako nešto je bilo nezamislivo, da se ekran televizora automatski rotira, tako da ništa nije isključeno u budućnosti jer na kraju krajeva korisnici i njihove potrebe su ono što je presudno za našu industriju.

