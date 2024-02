OVO SE MNOGIMA NEĆE SVIDETI: Mark Zakerberg ima novi plan za čovečanstvo i ulazi u novu trku!

Navedena misija OpenAI-a, tvorca ChatGPT-a, je da stvori ovu vrstu, opšte veštačke inteligencije, poznate kao „AGI“ (Artificial general intelligence). Demis Hasabis, vođa Guglovih AI jedinica, ima isti cilj.

Sada u trku ulazi izvršni direktor Mete (krovne kompanije Fejsbuka, Instagrama, Vacapa i Tredsa), Mark Zakerberg.

Iako nema pravi vremenski okvir kada će AGI biti dostignut, pa čak ni tačnu definiciju za to, on želi da ga izgradi. U isto vreme, Metina istraživačka grupa za veštačku inteligenciju doživljava reformu, a cilj je da Metin AI dopre do milijardi korisnika.

„Došli smo do ovog tačke gde, da bismo napravili proizvode koje želimo da napravimo, moramo da gradimo opštu inteligenciju (AGI)“, kaže Zakerberg u intervjuu za Verge.

foto: Profimedia

Pored bitke za talente, najoskudniji resurs u oblasti veštačke inteligencije je računarska snaga potrebna za obuku i pokretanje velikih modela.

Na ovu temu, Zakerberg kaže mi da će do kraja ove godine Meta posedovati više od 340.000Nvidijinih H100 GPU-a – čipova koje je industrija standardizovala za izgradnju modela generativne veštačke inteligencije.

„Izgradili smo kapacitet da to uradimo u obimu koji može biti veći od bilo koje druge pojedinačne kompanije“, kaže on.

„Mislim da se to mnogima neće svideti“, dodao je.

Veštačka inteligencija ili „čovek-plus“

Čini se da niko ko radi na veštačkoj inteligenciji, uključujući Zakerberga, nema jasnu definiciju za AGI ili ideju kada će stići.

„Nemam jednostavnu, sažetu definiciju“, kaže on.

„Možete se prepirati o tome da li je opšta inteligencija slična inteligenciji na ljudskom nivou, ili je kao čovek-plus, ili je to neka super-inteligencija daleke budućnosti. Ali za mene je najvažniji deo je da inteligencija ima sve te različite sposobnosti u kojima može biti u stanju da rasuđuje i ima intuiciju.

Njen konačni dolazak vidi se kao postepen proces, a ne kao jedan trenutak.

Kako Zakerberg objašnjava, na novi, širi fokus Mete na AGI uticalo je objavljivanje Llame 2, njenog najnovijeg velikog jezičkog modela, prošle godine.

Meta sada obučava Llamu 3 i imaće mogućnosti da i sam generiše kod, kaže on. Poput Guglovog novog modela Gemini, fokus je na naprednijim sposobnostima rasuđivanja i planiranja.

„Llama 2 nije bio vodeći model u industriji, ali je bio najbolji model otvorenog koda“, kaže on. „Sa Llama 3, naša ambicija je da izgradimo stvari koje su na najsavremenijim nivoima i na kraju vodeće modele u industriji.“

foto: Profimedia

KO ĆE KONTROLISATI AI?

Pitanje ko će na kraju kontrolisati AGI je pitanje koje se žestoko raspravlja.

Zakerberg ima potpunu moć u Meti zahvaljujući kontroli glasanja nad akcijama kompanije.

To ga stavlja u moćnu poziciju koja bi mogla biti dodatno pojačana ako se AGI ikada postigne.

Zakerberg ima svoje motive, naravno. Krajnji rezultat njegove otvorene vizije za AI je i dalje koncentracija moći, samo u drugačijem obliku.

Meta već ima više korisnika od skoro bilo koje kompanije na planeti i izuzetno profitabilan posao na društvenim medijima.

AI karakteristike verovatno mogu učiniti te platforme još lepšim i korisnijim. A ako Meta može efikasno da standardizuje razvoj AI, tako što će javno objaviti svoje modele, njen uticaj na ovaj ekosistem će samo rasti.

NEZGODAN TAJMING

U širem kontekstu, tajming Zakerbergovog novog AGI pritiska je pomalo nezgodan.

Prošle su samo dve godine otkako je promenio ime kompanije da bi se fokusirao na metaverzum.Epl je, u međuvremenu, nedavno potvrdio svoju opkladu na AI, sa lansiranjem Vision Pro naočara za proširenu realnost.

foto: Profimedia

Zakerberg vidi budućnost u kojoj virtuelne svetove generiše AI, ispunjene AI likovima koji prate stvarne ljude.

On kaže da tokom ove godine stiže nova platforma koja omogućava svakome da kreira sopstvene likove sa veštačkom inteligencijom i distribuira ih u Metinim aplikacijama društvenih medija.

Možda će, sugeriše on, ovaj AI čak moći da objavljuje sopstveni sadržaj na feedovima Facebooka, Instagrama i Threadsa.

Meta je metaverzalna kompanija i najveća kompanija društvenih medija na svetu. Sada pokušava da izgradi AGI. Zakerberg sve ovo uokviruje oko sveobuhvatnu misiju „izgradnje budućnosti umrežavanja“.

Do danas, ta veza je uglavnom bila izmneđu ljudi. Iz razgovora sa Zakerbergom, jasno je da će Meta ubuduće sve više raditi o tome da ljudi razgovaraju i sa veštačkom inteligencijom. Očigledno je da on ovu budućnost vidi kao neizbežnu i uzbudljivu, bez obzira da li smo mi ostali spremni za to ili ne.

Izvor: Nova.rs/Kurir/Darko Mulic