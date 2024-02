Ovi brojevi, naime, kriju poruku: "I will always love you" (eng. "Uvek ću te voleti"), a označavaju koliko slova ima svaka reč:

1 = I 4 = will 6 = always 4 = love 3 = you

foto: Profimedia

Često se dešava da uz pomoć različitih numeričkih kodova mladi žele da pojednostave komunikaciju na društvenim mrežama, i stvore digitalno okruženje koje ima određeni status.

Ako dobijete poruku sa ovim nizom brojeva, dakle, bar ćete znati da ste nekome naročito dragi.

Izvor: B92/Kurir/Darko Mulic