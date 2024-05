VRAĆA SE STARI DOBRI GOOGLE: Stiže „Web“ filter opcija i obožavaće je mnogi - a evo i zašto

Gotovo sigurno ste u skorije vreme nešto pretraživali uz pomoću Google Search pretrage, i sigurni smo da ste primetili kako među prvih pet rezultata se nalaze razne sponzorisane vesti, polja sa razno raznim informacijama sumiranim u tzv panele znanja i fotografije, pre nego što konačno dođete do linkova pojmova pretrage na koje zapravo sve vreme želite da kliknete.

foto: Promo

Ponekad je ovo korisno, zbog čega Google i nudi ovakav tip sadržaja, ali ponekad veoma nervira, jer sve što želite je jednostavan rezultat pretrage prikazan običnim tekstom. Iz nekog razloga, to ranije nije bila opcija u Google pretrazi, ali je sada konačno dodata.

Ukolio hoćete brzo i jednostavno da dođete do rezultata pretrage, tu je Google Search Web filter

U maniru koji doziva duh nekih prošlih vremena i rane dane internet pretrage, Google je lansirao novi „Web” filter koji pojednostavljuje prikaz rezultata pretrage prikazujući samo linkove zasnovanih na tekstu. Ova nova funkcija dolazi kao odgovor na povratne informacije korisnika, služeći onima koji više vole iskustvo pretraživanja bez gužve i nereda dodatnog sadržaja ili imaju specifične potrebe kao što je pronalaženje članaka velikog formata ili korišćenje uređaja sa ograničenim internetom.

foto: Printscreen

Sve što treba da uradite je da uđete u filtere pretraživača, potražite filter pod nazivom „Web“ i to je to – videćete sve relevantne rezultate vaše pretrage prikazane u jednostavnoj tekstualnoj formi.

„Web“ filter će biti na raspolaganju širokom krugu korisnika u roku od nekoliko narednih dana, a pojaviće se pored drugih filtera na vrhu stranice sa rezultatima ili ispod opcije „More“. Na mobilnim uređajima će obično biti prikazani svi filteri, uključujući i novi „Web“. Korisnici računara videće dinamički generisane filtere na osnovu relevantnosti, sa opcijom pristupa dodatnim filterima, uključujući „Web“, u odeljku „More“.

Google neprestano priča o novim funkcijama veštačke inteligencije, a budućnost Google pretrage zapravo izgleda kao da će krenuti u potpuno drugačijem pravcu sa integracijom generativne veštačke inteligencije, tako da ako niste baš ubeđeni u sve to, ovo je svakako novi tračak nade za vas, piše How to Geek.

Izvor: Benchmark/Kurir/Darko Mulic