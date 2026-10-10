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Dolaskom jeseni sve više vremena provodimo kod kuće, a sa prvim hladnijim jutrima počinjemo da razmišljamo i o grejanju. Međutim, pre nego što radijatori počnu da rade punom snagom, vredi obratiti pažnju na nekoliko detalja koje tokom toplijih meseci gotovo i ne primećujemo.

radijator Foto: Shutterstock

Dotrajale zaptivke na prozorima i vratima, nakupljena prašina, kao i zanemareni sistemi grejanja mogu uticati na udobnost doma, a ponekad i nepotrebno povećati potrošnju energije. Stručnjaci za održavanje i organizaciju doma preporučuju da se početak jeseni iskoristi za kratku proveru prostora. Ne radi se o velikom čišćenju niti skupom preuređenju, već o nekoliko jednostavnih poslova koji mogu pomoći da dom spremnije dočeka hladnije dane.

Proverite zaptivke na prozorima i vratima

Jedna od najčešće zanemarenih sitnica nalazi se upravo tamo gde je najmanje primećujemo – uz ivice prozora i ulaznih vrata. Gumene zaptivke s vremenom mogu izgubiti elastičnost, popucati ili se odvojiti od okvira. Kada više ne prianjaju dobro, kroz sitne otvore može ulaziti hladan vazduh, a zagrejani vazduh izlaziti iz prostorije.

Posledica može biti neprijatna promaja, osećaj hladnoće pored prozora i veća potreba za grejanjem. Provera je jednostavna. Pregledajte da li su zaptivke oštećene, stvrdnute ili delimično odvojene. Zatvorite prozor ili vrata i proverite osećate li strujanje vazduha uz njihove ivice.

radijator Foto: Facebook Printscreen/Grčka uživo

Ako primetite problem, zamena odgovarajuće zaptivke može biti relativno jednostavan i povoljan zahvat. Važno je ipak razlikovati propuštanje vazduha od namenske ventilacije. Ventilacione otvore ne treba zatvarati, posebno u prostorima sa gasnim uređajima, jer su važni za bezbednost i kvalitet vazduha.

Očistite radijatore pre početka intenzivnijeg grejanja

Radijatori tokom leta često postanu gotovo nevidljiv deo enterijera. Međutim, iza njih i između rebara može se nakupiti znatna količina prašine. Pre početka sezone grejanja dobro ih je temeljno očistiti. Za teško dostupna mesta možete upotrebiti uski nastavak usisivača ili specijalnu četku za radijatore, a spoljašnje površine prebrisati blago vlažnom krpom dok su hladne. Posebnu pažnju obratite na prostor iza radijatora, gde se prašina često zadržava mesecima.

radijator Foto: Shutterstock

Proverite i da li se neposredno ispred radijatora nalazi veliki komad nameštaja ili teška zavesa koja ograničava širenje toplote. Radijator koji je zaklonjen kaučem ili prekriven dugačkom zavesom može manje efikasno da zagreva prostoriju.

Ne zaboravite filtere ventilacionih i klimatizacionih uređaja

Ako klima-uređaj koristite i za grejanje, sada je pravo vreme za proveru njegovih filtera. Tokom letnjih meseci na njima se mogu nakupiti prašina i druge nečistoće, a začepljeni filteri smanjuju protok vazduha i mogu otežati rad uređaja. Kod kućnih klima-uređaja filteri se često mogu izvaditi i očistiti, ali se uvek treba pridržavati uputstava proizvođača. Pre čišćenja uređaj isključite, a oprane filtere potpuno osušite pre vraćanja.

klima uređaj Foto: Shutterstock

Ako primetite neprijatne mirise, slab protok vazduha ili neobične zvuke, možda je potreban i stručni servis. Isto važi za ventilacione sisteme koji imaju zamenjive filtere. Učestalost njihove zamene treba prilagoditi vrsti uređaja i preporukama proizvođača.

Pregledajte posteljinu i tekstil koji vraćate u upotrebu

Sa prvim hladnijim noćima lagane letnje pokrivače zamenjujemo toplijim jorganima i ćebadima. Međutim, pre nego što ih ponovo stavite na krevet, proverite u kakvom su stanju. Tekstil koji je mesecima stajao u ormaru može poprimiti ustajali miris ili nakupiti prašinu, posebno ako nije bio dobro spakovan.

Jorgane, ćebad i jastuke operite ili provetrite u skladu sa oznakama za održavanje. Ako primetite tragove vlage ili buđi, nemojte ih samo prikriti mirisnim sprejem. Važno je utvrditi uzrok i proceniti da li se predmet može bezbedno očistiti. Ovo je ujedno dobra prilika za pregled dušeka i prostora ispod kreveta, gde se često nakuplja prašina.

Jorgane, ćebad i jastuke operite ili provetrite u skladu sa oznakama za održavanje Foto: Evgeniya Pavlova / Alamy / Profimedia

Proverite ostavu i kuhinjske zalihe

Jesensko pospremanje ne mora se zaustaviti na dnevnoj i spavaćoj sobi. U ostavi i kuhinjskim ormarićima često se skrivaju namirnice kojima je istekao rok trajanja, otvorena pakovanja ili zalihe koje smo potpuno zaboravili. Pregledajte brašno, pirinač, testeninu, orašaste plodove i začine, pa proverite ima li znakova vlage ili prisustva štetočina u hrani.

Posebno pazite na otvorena pakovanja koja nisu dobro zatvorena. Suve namirnice najbolje je držati u čistim, suvim i dobro zatvorenim posudama, a starije proizvode rasporediti tako da ih prve potrošite. Pritom razlikujte oznake "najbolje upotrebiti do" i "upotrebiti do". Prva se prvenstveno odnosi na kvalitet proizvoda, a druga na njegovu bezbednost.

Proverite rokove trajanja namirnica Foto: Taras Grebinets / Alamy / Profimedia

Balkon i terasa takođe traže jesensku proveru

Ako imate balkon ili terasu, pre hladnijeg i kišovitijeg perioda pregledajte baštenski nameštaj, saksije i ostale predmete. Jastuke i tekstil koji nisu namenjeni dugotrajnoj izloženosti vlazi najbolje je očistiti, osušiti i odložiti na suvo mesto. Proverite i oticanje vode na balkonu. Lišće i sitan otpad mogu zapušiti odvode, što tokom obilnih jesenskih kiša može izazvati zadržavanje vode.

Biljke osetljive na niske temperature premestite na odgovarajuće mesto pre prvog mraza. Ne zaboravite ni spoljašnje slavine ako su izložene mržnjenju. U hladnijim krajevima potrebno ih je pripremiti za zimu u zavisnosti od vrste instalacije.

Mali poslovi koji mogu napraviti veliku razliku

Priprema doma za hladnije dane ne mora biti zahtevna. Dovoljno je da tokom nekoliko dana pregledate pojedine delove stana i rešite sitne probleme pre nego što postanu veći. Posebno se isplati obratiti pažnju na mesta kroz koja može prodirati hladan vazduh, kao i na uređaje koji će tokom zime biti u svakodnevnoj upotrebi. Dotrajala zaptivka možda deluje nevažno, ali upravo takvi detalji mogu doprineti nepotrebnom gubitku toplote. Uz nekoliko jednostavnih provera dom može postati prijatniji za boravak, a sezona grejanja započeti bez neprijatnih iznenađenja.

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