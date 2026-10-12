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Do kraja meseca ostalo je još tri nedelje, a tokom ovog perioda pojedini pripadnici Zodijaka imaće velikog razloga za slavlje. Naime, prema astrološkim prognozama 3 znaka horoskopa stiže novac i uspeh koji su dugo priželjkivali.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Ovnovi su navikli da se bore za svoje ciljeve, čak i kada im okolnosti nisu naklonjene. Ove jeseni mogli bi da im se otvore vrata koja su dugo bila zatvorena.

Nova poslovna ponuda, bolja plata ili dodatni izvor prihoda mogli bi da poprave njihovu finansijsku situaciju. Važno je da ne odustaju od svojih ideja i da prepoznaju prilike koje im se pružaju.

Vaga

Vaga Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Vage često brinu o drugima, dok sopstvene potrebe ostavljaju po strani. Jesen bi mogla da im donese više stabilnosti i razloga za optimizam.

Nova saradnja ili povoljan poslovni dogovor mogli bi da otvore put ka većim prihodima. Za Vage bi najveća nagrada mogla da bude mogućnost da izmire obaveze, naprave ušteđevinu i konačno odahnu.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Strelčevi ne vole stagnaciju, ali su prethodnih godina možda morali da odlože brojne želje i promene svoje planove. Sada bi mogli da dobiju priliku za novi početak.

Dodatni posao, zanimljiva ponuda ili poznanstvo koje donosi korisnu saradnju mogli bi da im otvore vrata boljeg finansijskog perioda.

Ipak, važno je da pažljivo procene svaku priliku i ne nasedaju na obećanja o brzoj zaradi.

(Kurir.rs/Informer)