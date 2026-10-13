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"TV Slagalica", kviz sa najdužom tradicijom na Balkanu i ujedno najgledanija televizijska emisija u Srbiji koja se emituje svakog dana u 19:00 časova na Prvom programu RTS-a, dobiće novu scenografiju u narednom periodu.

Kada je reč o voditeljima Slagalice, na tom polju neće doći do promena.

kviz Slagalica Foto: Printscreen/RTS

- U pitanju je mala promena scenografije koju su zaposleni predlagali da se dogodi, ali to nije usvojeno prošle godine. U pitanju su manja osveženja prostora i takoreći, male izmene, međutim, ideja je da se ne ode previše od već dobro poznate scenografije koju svi vole i pamte. Boje bi naravno, ostale iste kada je reč o takmičarima. Inače se u većim razmacima uvedu manje promene, ali je Skočko i dalje dobro poznata maskota kviza i tu se ništa ne menja. Tako da savet gledaocima, pozdravite se sa dobro poznatom Slagalicom, jer možda nova scenografija ipak dosta toga i promeni - rekao je izvor.

Još jedna novina na RTS

Inače, kako smo ranije pisali, još јedna od novina u јesenjoј programskoј šemi Radio-televiziјe Srbiјe biće i poseban termin na sredom uveče na RTS1, koјi će biti rezervisan za TV premiјere savremenih i naјaktuelniјih dokumentarnih filmova.

Evo ko je osvojio 300.000 dinara

Darko Dumanović postao je pobednik 201. ciklusa čuvenog kviza "Slagalica". On je u finalu savladao rivala Dimitrija Đorđevića rezultatom 243:210 i na taj način osvojio novčanu nagradu od 300.000 dinara.

Foto: RTS Prinscreen

Darku je ovo bilo drugo učešće u "Slagalici". On se prvi put takmičio pre četiri godine, kada je stigao do četvrtfinala.

On je po struci profesor matematike, a i te kako uživa u radu sa decom i prenošenju znanja i pozitivne energije.

Volim da, što se kaže, da sijam. Trudim se da deca zasijaju zbog mene. Trudim se da budem pravedan. Iako sam nekad strog, trudim se da budem pravedan pre svega - rekao je on tokom učešća u kvizu.

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