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Glumac Tom Veling želeo je da na Instagramu pokaže pratiocima pogled iz svoje hotelske sobe u Njujorku, ali nije primetio da se u prozoru vidi i njegov odraz. I to bez odeće. Fotografija se ubrzo proširila društvenim mrežama, a zvezda serije "Smallville" je na celu situaciju reagovala s humorom. U šalu se uključio i njegov bivši kolega i prijatelj Majkl Rozenbaum, koji je objavio parodiju njegove fotografije.

49-godišnji glumac objavio je fotografiju Njujorka uoči sajma New York Comic Con, uz kratak opis "Hello NYCC". Međutim, pratioci su brzo primetili da se u hotelskom prozoru vidi odraz golog Velinga.Fotografija je navodno ostala na njegovom profilu desetak sati pre nego što ju je uklonio, ali dotad su je mnogi već sačuvali i počeli da dele na društvenim mrežama.

Tom Veling je slučajno objavio fotografiju na kojoj se u odrazu prozora vidi njegov polni organ Foto: Printscreen/ Instagram/ tomwelling

Na sve je reagovao šalom

Veling se zbog nezgode nije previše uzrujavao, barem ako je suditi po njegovim komentarima na društvenim mrežama. Ispod viralnog videa glumca Trevora Larkoma, koji se našalio na njegov račun, napisao je: "Došao sam zbog pogleda." Na objave medija odgovarao je emotikonima koji plaču od smeha, a ispod jedne popularne objave kratko je komentarisao: "Panorama ili...?"

Kad je časopis HELLO! na Instagramu objavio članak o njegovoj reakciji, Veling je napisao: "Nije bilo namerno, ali još uvek razmišljam o tome." Jedan korisnik je primetio da se njegov odraz zapravo jedva vidi, na šta je glumac odgovorio: "Treba da operu te prozore."

Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Reakcije na društvenim mrežama

Velingova nezgoda izazvala je brojne komentare, a mnoge je posebno zabavilo to što se glumac i sam šali na svoj račun.

"Činjenica da mu je ovo ispalo kao odličan PR i da je toga svestan... Prihvatio je šalu i to je genijalno", napisao je jedan korisnik. "Baš je opušten oko svega!" dodao je drugi.

Neki su nastavili da se šale na njegov račun. "Čovek je mislio da objavljuje panoramu Njujorka, a ne sebe", napisao je jedan korisnik, dok je drugi ironično komentarisao: "Tom Veling stvarno jako pazi na svoju privatnost."

Foto: Printscreen/ Instagram/ tomwelling

Bilo je i onih kojima je glumca bilo žao. "Verujem da je Tomu Velingu ovo bilo jako neprijatno. Samo je želeo da pokaže pogled na grad i pozdravi obožavatelje, a nije shvatio da se u staklu vidi njegov odraz bez odeće. Još je gore što je fotografija satima bila objavljena. Baš mi ga je žao", napisao je jedan korisnik.

Kolega iz "Smallvillea" našalio se na njegov račun

U celu priču uključio se i Majkl Rozenbaum, koji je u seriji "Smallville" glumio Leksa Lutora. Odlučio je da podrži prijatelja tako što će se i sam našaliti na njegov račun.

Foto: Printscreen/ Instagram/ tomwelling

Rozenbaum je u nedelju, 11. oktobra, na Instagramu objavio fotografiju kojom je ismejao Vellingovu nezgodu. Pozirao je ispred prozora u majici i boksericama, a intimne dielove prekrio je natpisom "Perverznjaci".

"Samo pazim na svog kompića", napisao je uz fotografiju. Velingu se šala očito svidela jer je Rozenbaumovu objavu podelio i na svom profilu, uz pesmu "Empire State of Mind".

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