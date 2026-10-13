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Pečene paprike mnogima su omiljeni deo zimnice, ali zamrzavanje može da zada glavobolju kad ponestane mesta u zamrzivaču. Jednostavan trik pomaže da ih sačuvate za zimu, a da ne zauzmu previše prostora.

Ukoliko ste ove godine ispekli veću količinu paprika, sigurno želite da sačuvate njihov prepoznatljiv ukus, a da pritom ne zauzmete sav raspoloživi prostor. Nekoliko jednostavnih trikova pre zamrzavanja može da vam olakša posao i učini da pečene paprike tokom zime brzo budu spremne za upotrebu.

Pečene paprike Foto: Shutterstock

Kad ispečete paprike, stavite ih u poklopljenu posudu ili kesu i ostavite desetak minuta da se potpare. Tako će se kožica lakše skidati, pa ćete ih brže pripremiti za čuvanje. Oljuštite ih, a zatim ih spustite u cediljku da se dobro ocede. Nemojte ih ispirati vodom, da ne bi izgubile karakteristični miris i ukus. Pre nego što ih spakujete, sačekajte da se potpuno ohlade.

Najčešća greška je pakovanje svih paprika u jednu veliku kesu. Takva kesa zauzima mnogo prostora, teško se slaže, a kad vam zatreba manja količina, često morate da vadite više paprika nego što ste planirali. Mnogo praktičnije rešenje je da ih rasporedite u manje porcije, pa svaku stavite u posebnu kesu za zamrzavanje. Paprike poređajte u tankom sloju, istisnite višak vazduha i spljoštite kesu tako da dobijete što ravniji paket. Pakete možete slagati jedan preko drugog ili ih poređati uspravno, poput knjiga, u zavisnosti od rasporeda fioka. Tako ćete lakše iskoristiti prostor, a zalihe će biti preglednije.

(Kurir.rs/Žena)

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