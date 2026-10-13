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Megan Markl podelila je novi video u kojem govori o svojim poslovnim počecima, ali pažnju javnosti ovog puta nije privukla samo njena priča.

U jednom od nežnih kadrova pojavila se i njena ćerka, princeza Lilibet, čija je prepoznatljiva riđa kosa odmah privukla pažnju.

Vojvotkinja od Saseksa pokazala je delić porodične atmosfere dok je sa ćerkom provodila vreme u kuhinji. Lilibet je nosila roze majicu, a njena duga, bakarna kosa bila je potpuno raspuštena, zbog čega je devojčica na trenutak praktično ukrala šou svojoj majci.

Megan je video iskoristila i da se priseti svojih prvih pokušaja da zaradi novac i razvije preduzetnički duh.

Od ručno pravljenih gumica do sopstvenog brenda

Megan je otkrila da je još kao osmogodišnjakinja počela da pravi i prodaje ručno šivene gumice za kosu. Koristila je mašinu za šivenje svoje bake, a svaki komad prodavala za jedan dolar.

Kasnije je prodavala kolačiće izviđača, držala štand sa limunadom, radila u prodavnici smrznutog jogurta i, kako je navela, imala još niz različitih poslova.

Danas svoje preduzetničke ambicije ostvaruje kroz lifestyle brend As Ever, pa je ovaj video bio i svojevrsni osvrt na put koji je prošla od devojčice koja je pravila prve proizvode do žene koja danas vodi sopstveni brend.

U objavi se osvrnula i na svoj nekadašnji blog The Tig, koji je vodila tokom glumačke karijere, naglašavajući koliko su joj tokom godina značili ljudi koji su je podržavali.

Lilibet privukla pažnju svojim izgledom

Ipak, mnogi će verovatno više zapamtiti upravo kadar sa Lilibet.

Devojčica je poznata po karakterističnoj crvenkastoj kosi, koju je nasledila u porodici, a Megan je ovog puta omogućila javnosti još jedan kratak pogled na nju.

Iako se lice devojčice ne vidi jasno u svakom kadru, njena kosa bila je dovoljno upečatljiva da odmah privuče pažnju. Fotografije i snimci Lilibet inače se veoma retko pojavljuju, pa svaki novi detalj o njenom odrastanju izazove veliko interesovanje.

Megan i princ Hari od rođenja njihove dece nastoje da zaštite njihovu privatnost, zbog čega se princeza Lilibet i njen brat princ Arči ne pojavljuju često u javnosti.

Megan pokazala i delić kuhinje

Video je objavljen samo nekoliko sati nakon još jedne objave koja je pokrenula nagađanja među pratiocima vojvotkinje.

Na Instagram profilu brenda As Ever Megan je pokazala kako kuva, dok je nosila kariranu kecelju preko crne odeće i kosu vezala u jednostavan rep. Za šporetom je pripremala jelo, a u kadru su se našli i drveni kuhinjski elementi, posuđe i pita od jabuka koja se hladila na radnoj površini.

Upravo je izgled prostora naveo neke pratioce da se zapitaju da li je Megan možda pokazala novu kuhinju u svom domu u Velikoj Britaniji.

Ipak, za sada nema potvrde da je prostor zaista deo njihove kuće u Kotsvoldsu, pa je tu informaciju najbolje posmatrati samo kao nagađanje.

Jedno je sigurno – Megan je uspela da spoji promociju svog brenda sa kratkim i veoma ličnim porodičnim trenutkom, a ovog puta je glavna zvezda kadra bila njena ćerka Lilibet i njena upečatljiva crvena kosa.

VIDEO: Megan Markl igra pred porođaj