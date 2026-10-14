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Težak period za norveški dvor... Samo dva dana nakon sahrane Haralda V preminula je i njegova sestra Astrid, a sada je javnost uznemirila vest da se kraljica Mete-Marit neće vratiti obavezama u skorijoj budućnosti. Oporavak od transplantacije pluća biće duži nego što se pretpostavljalo, i tek će narednog leta supruga novo kralja početi ponovo da se pojavljuje na zvaničnim događajima.

"Njeno veličanstvo i dalje je u procesu rehabilitacije nakon komplikovane operacije i, u suštini, neće imati zvaničnih obaveza do leta 2027", navodi se u saopštenju koje je danas izdala palata u Oslu. Kraljica Mete-Marit (53) neće učestvovati ni u pripremama za nastavakdo gađaja na kojima je predviđeno prisustvo članova vladarske dinastije nakon završetka perioda žalosti za kraljem Haraldom V, koji je preminuo krajem avgusta.

Kraljica Mete Marit i kralj Hakon VIII Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Još 2018. godine dijagnostikovana joj je hronična fibroza pluća, ozbiljno oboljenje usled kojeg dolazi do zadebljanja i stvaranja ožiljaka na plućnom tkivu, otežanog disanja, suvog i upornog kašlja, umora i drugih problema. U najtežim slučajevima, kakav je bio i njen, neophodna je transplantacija. Na listu čekanja stavljena je pre nekoliko meseci jer se stanje pogoršalo, a u junu uspešno operisana na Univerzitetskoj klinici u Oslu.

Marijus Borg Horbi Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia

U međuvremenu se suočila sa brojnim privatnim problemima. Njen sin iz prethodne veze, Marijus Borg Hojbi, proglašen je krivim po dve tačke optužnice za silovanje i osuđen na četiri godine zatvora, a onda se i sama našla u centru velikog međunarodnog skandala kada je, nakon objave novih dokumenata u vezi sa slučajem Džefri Epstajn, otkriveno da je nekada bila bliska sa ozloglašenim predatorom.

Njen suprug, Hakon VIII, stupio je na presto 28. avgusta, kada mu je preminuo otac. Njihovo najstarije dete, princeza Ingrid Aleksandra (22), sada prestolonaslednica, jednog dana postaće prva žena na norveškom tronu u modernoj istoriji. Verovatno ćemo je narednih meseci često viđati u očevom društvu, budući da će kraljica Mete-Marit odsustvovati iz javnosti iz opravdanih razloga.

(Kurir.rs/Žena)

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