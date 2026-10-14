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Kada dođu hladniji dani, na trpezu se vraćaju jela koja nas podsećaju na detinjstvo i bakinu kuhinju. Jedno od njih je i kiseli kupus sa krompirom i dimljenim kobasicama iz rerne, jednostavan, izdašan ručak koji se priprema od svega nekoliko namirnica, a ukusom može da parira i mnogo zahtevnijim specijalitetima.

Foto: printscreen/youtube/Šta za ručak?

Tajna ovog jela krije se u savršenom spoju sastojaka. Kiseli kupus tokom pečenja postaje mekan i sočan, krompir upija njegove sokove i aromu začina, dok dimljene kobasice daju prepoznatljiv, pun ukus. Kada se sve zajedno zapeče, dobija se domaći obrok kojem je teško odoleti, naročito kada se na sto iznese pravo iz vrele tepsije.

Još jedna prednost ovog recepta jeste to što ne zahteva mnogo vremena provedenog pored šporeta. Potrebno je samo pripremiti namirnice, pravilno ih rasporediti u posudu za pečenje i pustiti da se njihovi ukusi sjedine u rerni. Rezultat je ručak za celu porodicu, bez komplikovane pripreme i gomile prljavih sudova.

Sastojci za kiseli kupus sa krompirom i kobasicama iz rerne

Za četiri osobe potrebno je:

700 g kiselog kupusa

700 g krompira

400 g dimljenih kobasica (prethodno termički obrađenih)

1 veća glavica crnog luka

2–3 kašike ulja

1 kašičica slatke mlevene paprike

1 lovorov list

150–200 ml vode ili bujona od povrća

Sveže mleveni biber po ukusu

Malo soli, po potrebi Kako se priprema kiseli kupus sa krompirom i kobasicama

Foto: Shutterstock/m.dipo

Za početak pripremite kiseli kupus. Ukoliko je previše kiseo ili slan, isperite ga kratko pod mlazom hladne vode, a zatim ga dobro ocedite. Ako volite izraženiji ukus kiselog kupusa, preskočite ispiranje i samo odstranite višak tečnosti. Krompir oljuštite, operite i isecite na deblje kolutove ili komade približno jednake veličine. Stavite ga u šerpu, nalijte vodom i kuvajte oko osam minuta od trenutka kada voda provri. Važno je da krompir samo delimično omekša, jer će se kasnije dodatno peći u rerni. Za to vreme crni luk očistite i isecite na tanke polumesece. U dublju tepsiju ili vatrostalnu posudu rasporedite pripremljeni kiseli kupus, dodajte seckani crni luk, lovorov list i malo bibera. Sve lagano promešajte kako bi se začini ravnomerno rasporedili, a zatim pripremite krompir za pečenje. Proceđeni krompir prebacite u posebnu činiju, prelijte uljem i pospite slatkom mlevenom paprikom. Pažljivo ga promešajte kako bi svaki komad bio obložen začinima, pa ga rasporedite preko kupusa. Uz ivicu tepsije sipajte vodu ili bujon od povrća, koji će sprečiti da se kupus isuši tokom pečenja i pomoći da ostane mekan i sočan. Posudu prekrijte aluminijumskom folijom ili odgovarajućim poklopcem, pa je stavite u rernu prethodno zagrejanu na 200 stepeni. Pecite približno 30 minuta, kako bi krompir dodatno omekšao, a kupus počeo da poprima bogatiji ukus. Kada se dodaju kobasice i kako da jelo ostane sočno

Foto: Shutterstock

Nakon prvih pola sata izvadite tepsiju iz rerne i pažljivo uklonite foliju. Preko krompira rasporedite dimljene kobasice. Ukoliko su veće, možete ih iseći na nekoliko delova, dok manje slobodno ostavite cele.

Vratite jelo u rernu, ovog puta bez pokrivanja, i nastavite pečenje još 15 do 20 minuta. Za to vreme krompir će dobiti lepu zlatastu boju, a kobasice će se zagrejati i blago zapeći, oslobađajući aromu koja će dodatno obogatiti ukus kupusa.

Za to vreme krompir će dobiti lepu zlatastu boju, a kobasice će se zagrejati i blago zapeći, oslobađajući aromu koja će dodatno obogatiti ukus kupusa. Tokom završnog pečenja povremeno proverite da li u tepsiji ima dovoljno tečnosti. Ako primetite da je kupus upio gotovo svu vodu, dodajte nekoliko kašika vrele vod e. Tako ćete sprečiti da se sastojci zalepe za dno posude i sačuvati sočnost jela.

Važno je da za ovaj recept koristite dimljene kobasice koje su već termički obrađene. Ako imate sirove kobasice, neophodno je prilagoditi postupak i vreme pripreme kako bi meso bilo potpuno pečeno pre posluživanja. Mali trik za još ukusniji kiseli kupus iz rerne

Iako će miris iz rerne verovatno privući sve ukućane za sto, nemojte žuriti sa serviranjem čim izvadite tepsiju. Ostavite jelo da odstoji oko pet minuta kako bi se sokovi ravnomerno rasporedili, a ukusi kupusa, krompira i dimljenih kobasica dodatno povezali.

Ovaj specijalitet najbolje je poslužiti dok je još topao, direktno iz posude u kojoj se pekao. Pošto sadrži i povrće i meso, nije mu potreban poseban prilog, mada se odlično slaže sa kriškom svežeg domaćeg hleba.

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