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Dnevni horoskop za 14. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za se pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ove subote.

OVAN

Ovaj dan donosi vam važan poslovni sastanak iza zatvorenih vrata. Svoje poslovne tajne čuvajte od konkurencije. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period harmonije. Očekuje vas zajedničko putovanje. Potrudite se da budete spremni da tokom ovog dana budete aktivniji nego inače.

Ovan Foto: Shutter

BIK

Planetarni aspekti ulivaju vam dodatnu energiju da ostvarite veliki poslovni cilj. Napredak u karijeri. Ovaj dan može vam doneti susret ili obnavljanje komunikacije s bivšom ljubavlju. Novi početak stare romanse. Komunikacija s ljudima će vam prijati.

Bik Foto: Shutter

BLIZANCI

Postojeći aspekti doneće vam važan poslovni sastanak i dogovor o dugoročnoj saradnji. Unapredićete metode rada. Očekuje vas burna ljubavna avantura, zasnovana više na fizičkoj privlačnosti nego na emocijama. Bolje ste raspoloženi kad ste aktivni, pa se potrudite da svoje vreme organizujete dinamično.

Blizanci Foto: Shutter

RAK

Uspešno ćete rešiti jedan stari problem u vezi sa administrativnim delom posla. Budite oprezni u radu s klijentima. Slobodne Rakove u isti mah privlače dve osobe i nalazite se u dilemi. Sačekajte da vam vreme da argumente. Možete da očekujete manje probleme s kičmom.

Rak Foto: Shutter

LAV

Neki novi elementi u vašem poslovanju od danas predstavljaju glavnu temu. Proširenje kruga nadležnosti. Očekuje vas lep izlazak u društvo, a tom prilikom možete upoznati jednu veoma privlačnu osobu u znaku Vage. Problemi vezani za napetost u leđima, mišićima i vratnom predelu.

Lav Foto: Shutter

DEVICA

Uspešno ćete prevazići probleme u odnosu s poslovnim saradnicima ili kolegama na poslu. Poboljšanje poslovnih rezultata. Početak veze sa osobom s kojom inače poslovno sarađujete. Romantičan ljubavni susret. Potrudite se da budete maksimalno okrenuti svom zdravlju.

Devica Foto: Shutter

VAGA

Vage koje imaju svoj privatni biznis očekuje povećan obim posla. Vaše polje finansija dobija na dinamici. Vaš odnos s partnerom je tokom ovog perioda harmoničan, ali uz jednu malu dozu partnerove ljubomore. Možete imati problema s cirkulacijom.

Vaga Foto: Shutter

ŠKORPIJA

Ukoliko radite u prosveti, ovaj dan može da protekne u znaku pohvale za postignute rezultate. Očekuje vas unapređenje. Vaš odnos s partnerom danas mogu obeležiti trzavice. Različito gledate na neke bitne stvari. Mogući su manji problemi s nervnim sistemom.

Škorpija Foto: Shutter

STRELAC

Glavni izazov ovog dana sastoji se u tome što može doći do probijanja krajnjeg roka u završetku dugoročnog projekta. Slobodne Strelčeve očekuje lep izlazak u društvo i poznanstvo s jednim fatalno privlačnim Lavom. Povedite računa o unosu magnezijuma i kalcijuma.

Strelac Foto: Shutter

JARAC

Zahvaljujući profesionalnom usavršavanju, ovaj period će biti krunisan vašim poslovnim uspehom. Odlučili ste da unesete neke nove elemente u vezu s partnerom. Zajedno ćete prevazići neki problem. Radite vežbe razgibavanja i istezanja za leđa, posvetite se navikama vezanim za sport i rekreaciju.

Jarac Foto: Shutter

VODOLIJA

Ovaj dan će obeležiti važan poslovni dogovor i finansijski dobitak. Očekuju vas zaostale isplate novca. Slobodne Vodolije mogu da se nađu pred izazovom da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Kad je u pitanju zdravlje, možete da očekujete prilično dobru fazu.

Vodolija Foto: Shutter

RIBE

Poslovni aspekti u vašem znaku doneće vam rešenje jednog važnog finansijskog problema. Slobodne Ribe ovog dana očekuje susret sa izuzetno zanimljivom i veoma privlačnom osobom na nekom putovanju. Pozitivna energija vlada oko vas.

Ribe Foto: Shutter

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