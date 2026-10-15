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Ipak, iako se recept za ovu omiljenu zimsku poslasticu prenosi s generacije na generaciju, postoje greške koje mogu da pokvare ukus, promene teksturu, pa čak i ugroze bezbednost zimnice!

Od izbora paprike, preko pečenja i ceđenja, pa sve do kuvanja i skladištenja, svaki korak ima važnu ulogu. Upravo zato, ako želite da ajvar bude ukusan, gust i da potraje tokom zime, obratite pažnju na nekoliko najčešćih grešaka.

1. Pogrešan izbor paprike

Foto: Kurir/T.S.

Jedna od najvažnijih stvari za dobar ajvar jeste izbor kvalitetne, mesnate i zrele crvene paprike. Paprike koje su nedovoljno zrele, oštećene ili previše tanke mogu da utiču na ukus i količinu gotovog proizvoda. Takođe, trule i pokvarene delove ne treba zanemarivati, jer mogu da ugroze kvalitet cele ture.

2. Nestrpljenje posle pečenja

Pečenje paprike jedan je od ključnih koraka u pripremi ajvara. Međutim, nakon pečenja potrebno je da se paprika dobro ocedi i da se uklone kožica i semenke. Ako se u narednu fazu pređe dok paprika još sadrži previše vode, kuvanje može da traje duže, a ajvar da ostane redak.

3. Prekratko kuvanje, česta greška koja menja teksturu

Ajvar zahteva strpljenje, a prekratko kuvanje može da dovede do toga da smesa ostane vodena i da nema željenu gustinu. S druge strane, važno je i redovno mešanje, jer paprika lako može da zagori, naročito pri kraju kuvanja, kada se smesa zgusne.

Zagoreli ajvar dobija neprijatan miris i ukus koji se teško mogu prikriti. Zato je najbolje koristiti odgovarajuću posudu sa debljim dnom i voditi računa da toplota bude ravnomerno raspoređena.

Foto: Kosovoonline

4. Previše ulja ili začina

Ulje daje ajvaru punoću i doprinosi njegovoj teksturi, ali preterivanje može da promeni ukus i učini ga previše masnim. Slično važi i za so i druge začine, njihova količina treba da bude prilagođena receptu i ukusu, a ne dodavana nasumično.

5. Prljave tegle mogu da upropaste celu zimnicu

Čak i kada je ajvar savršeno pripremljen, neodgovarajuće pripremljena ambalaža može da predstavlja ozbiljan problem. Tegle i poklopci moraju biti čisti i pripremljeni na način koji obezbeđuje bezbedno čuvanje hrane.

Važno je znati da samo sipanje vrelog ajvara u tegle i čvrsto zatvaranje ne garantuju da će zimnica biti bezbedna. Potrebno je koristiti proveren postupak konzervisanja, uz odgovarajuću termičku obradu i uslove čuvanja. Ako se pojave buđ, neuobičajen miris, curenje ili drugi znaci kvarenja, ajvar ne treba probati niti konzumirati.

Foto: Milan Adzic / Alamy / Profimedia

6. Pogrešno čuvanje nakon pripreme

Tegle treba čuvati u uslovima koje predviđa proveren recept, zaštićene od toplote i direktne sunčeve svetlosti. Nakon otvaranja, ajvar je potrebno držati u frižideru i potrošiti u skladu sa uputstvima za čuvanje.

Priprema domaćeg ajvara zahteva vreme, kvalitetne sastojke i dosta strpljenja, ali nekoliko jednostavnih pravila može da napravi veliku razliku. Najvažnije je ne žuriti tokom pripreme, ne zanemarivati higijenu i ne oslanjati se na improvizovane metode konzervisanja.

Jer, kada se zimnica jednom spakuje u tegle, greške je mnogo teže ispraviti a cilj je da ajvar tokom zime ostane ukusan, ali pre svega bezbedan za jelo.

Kurir.rs