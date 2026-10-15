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Glumac Džo Manganijelo otkrio je neobičan detalj iz perioda dok je bio u braku sa Sofijom Vergarom – tvrdi da mu je jedan šaman rekao da bi iza njegove misteriozne bolesti mogla da stoji „vudu kletva“ koju je navodno bacio jedan od Sofijinih bivših partnera.

Džo Manganijelo o ovom iskustvu piše u svojim novim memoarima „Bloodlines“, u kojima je otvoreno govorio i o ozbiljnim zdravstvenim problemima sa kojima se godinama borio.

Šaman mu rekao da nešto nije u redu sa njegovim crevima

Manganijelo je ispričao da je tokom potrage za odgovorima razgovarao telefonom sa šamanom sa Kube. Ono što ga je posebno uznemirilo bilo je to što je čovek, kako tvrdi glumac, znao veoma konkretne detalje o njegovom zdravstvenom stanju.

Šaman mu je navodno rekao da je bolestan i da ima problem sa crevima.

Džo Manganijelo Foto: Zak BENNETT / AFP / Profimedia

Manganijelo tvrdi da u tom trenutku za njegove zdravstvene probleme nisu znali čak ni pojedini članovi njegove bliske porodice, zbog čega ga je razgovor dodatno zbunio.

Glumac se priseća da je pogledao Sofiju Vergaru sa mešavinom straha, besa i neverice, pokušavajući da shvati kako je čovek sa kojim razgovara mogao da zna takve stvari.

„Neko iz tvoje prošlosti je i dalje zaljubljen u tebe“

Priča je ubrzo postala još neobičnija.

Prema Manganijelovim tvrdnjama, šaman se obratio Sofiji Vergari i rekao joj da je neko iz njene prošlosti i dalje zaljubljen u nju.

Taj muškarac je, prema rečima šamana koje Manganijelo prenosi u memoarima, navodno bacio „vudu kletvu“ na njenog tadašnjeg supruga i to učinio u Nju Orleansu.

Šaman je potom navodno poručio da Manganijelo mora da bude „očišćen i zaštićen“ i ponudio mu pomoć.

Postojao je, međutim, jedan uslov – tretman nije mogao da obavi u Sjedinjenim Američkim Državama. Predložio je da se sastanu u Ekvadoru, gde bi glumac proveo dva dana sa njim.

Manganijelo posumnjao na bivšeg verenika Sofije Vergare

Sofija Vergara Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Manganijelo je počeo da razmišlja o tome na koga bi šaman mogao da misli.

Njegove sumnje ubrzo su se usmerile na muškarca sa kojim je Sofija Vergara bila neposredno pre njihove veze.

Vergara je ranije bila verena za biznismena Nika Loeba, sa kojim je raskinula 2014. godine. Iste godine započela je vezu sa Manganijelom.

Glumcu je posebno bilo neobično to što je Loeb ranije živeo u Nju Orleansu – upravo gradu koji je šaman, prema njegovoj priči, pomenuo kao mesto na kojem je navodna kletva bačena.

Manganijelo, međutim, nije izneo dokaz da je Loeb imao bilo kakve veze sa njegovom bolešću ili navodnom kletvom. Reč je o njegovim sumnjama i tvrdnjama šamana koje je opisao u memoarima.

Sofija Vergara i Džo Manganijelo Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Razmišljao je čak i da li je Sofija Vergara „prokleta“

Manganijelo priznaje da mu je kroz glavu prošla još bizarnija mogućnost.

Zapitao se da li je možda sama Sofija bila meta neke vrste kletve koju je, prema toj teoriji, na nju bacio muškarac iz prošlosti koji nije mogao da se pomiri sa tim što više nisu zajedno.

Prema toj zamisli, posledice bi se zatim prenosile na muškarce koji bi ulazili u vezu sa njom.

Glumac priznaje da je bio potpuno svestan koliko takvo razmišljanje zvuči neverovatno, ali ga je mučilo pitanje kako je šaman mogao da zna detalje njegovog zdravstvenog stanja za koje je tvrdio da nisu bili poznati javnosti.

Situacija ga je očigledno dovoljno zaintrigirala da je, kako navodi u knjizi, u jednom trenutku izvadio telefon i počeo da traži letove za Gvajakil u Ekvadoru.

Džo Manganijelo Foto: Profimedia

Godinama se borio sa misterioznom bolešću

Iza neobične priče o navodnoj kletvi zapravo se krije veoma ozbiljna zdravstvena drama.

Manganijelo u memoarima opisuje višegodišnju borbu sa teškim zdravstvenim problemima koji su uključivali hospitalizacije i operacije. Njegovo stanje je svojevremeno postalo toliko ozbiljno da mu je odstranjen deo digestivnog sistema i morao je da koristi stomu.

Glumac je naveo da dugo nije uspevao da dobije konačan odgovor šta je izazvalo njegove probleme, zbog čega je, pored klasične medicine, tražio pomoć i na nekonvencionalnim mestima.

Danas kaže da već više od tri godine nema simptome i da se oseća bolje nego ranije.

Sofija Vergara Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Sofija Vergara i Džo Manganijelo bili su sedam godina u braku

Sofija Vergara i Džo Manganijelo započeli su vezu 2014. godine, a venčali su se naredne godine.

Njihov brak trajao je sedam godina pre nego što su 2023. objavili da se rastaju.

Jedna od tema koja se pominjala kao važna razlika među njima bilo je pitanje dece. Manganijelo je želeo da postane otac, dok Vergara već ima sina Manola Gonzaleza Vergaru iz prethodnog braka.

Njihov razvod kasnije je i zvanično okončan, a Manganijelo je sada u memoarima „Bloodlines“ izneo niz do sada nepoznatih detalja iz njihovog zajedničkog života – uključujući i jednu od najbizarnijih epizoda iz perioda njegove teške bolesti.

(Kurir.rs/Žena)

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