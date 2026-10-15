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Nisu samo dugi nokti rezervisani za glamurozan manikir. Ovog puta pažnju privlače kratki nokti sa posebnim, baršunastim sjajem koji izgleda elegantno, neobično i gotovo čarobno.

Reč je o trendu poznatom kao „velvet nails“ (plišani nokti), odnosno „cat-eye“ manikiru, koji sve češće viđamo na društvenim mrežama i u salonima.

Ovaj stil manikira spaja praktičnost kratkih noktiju sa efektom koji manikiru daje posebnu dubinu i luksuzan izgled.

Tajna baršunastih noktiju krije se u posebnom magnetnom laku. Njegove sitne čestice pod uticajem magneta formiraju svetlosne odsjaje koji se menjaju u zavisnosti od ugla gledanja. Zbog toga nokti deluju kao da imaju trodimenzionalnu površinu koja se presijava pri svakom pokretu ruke.

Upravo taj efekat čini ovaj manikir drugačijim od klasičnih sjajnih lakova. Rezultat je suptilan glamur koji lepo izgleda i na kratkim, uredno oblikovanim noktima.

Velika prednost ovog trenda jeste to što se može prilagoditi različitim stilovima i prilikama.

- Smaragdnozelena, tamnoplava i boja vina idealne su za upečatljiv, dramatičan izgled.

- Puderasto roze, bež i boja šampanjca daju nežan i sofisticiran efekat.

- Siva i srebrnkasta odličan su izbor za moderan, minimalistički manikir.

Ponekad su dovoljni prava nijansa i neobičan sjaj da i najjednostavniji izgled dobije dozu elegancije.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Nokti Hejli Biber