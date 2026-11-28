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Zamislite predeo na planeti gde se skoro svake večeri na nebu odigrava nestvarna svetlosna predstava, gde olujna nevremena traju i po deset časova dnevno, a u roku od svega šezdeset sekundi nebo zapara gotovo trideset gromova. Premda sve to deluje kao scena iz kakvog naučnofantastičnog ostvarenja, ova zadivljujuća prirodna pojava je stvarna i odvija se iznad venecuelanskog jezera Marakaibo.

jezero Marakaibo Foto: Printscreen/Youtube

U pitanju je čuveni fenomen nazvan Katatumba munje, koji spada među najfascinantnije prirodne prizore na Zemlji. Električna pražnjenja na ovom mestu javljaju se tokom neverovatnih 297 noći u godini, što znači da nebo gori pet od svakih šest dana, a takva aktivnost traje satima bez prestanka. Upravo zbog te nezabeležene učestalosti, ova oblast nosi titulu mesta sa najintenzivnijom pojavom munja na svetu.

Zvanična merenja otkrivaju da se na području jezera Marakaibo tokom jedne godine registruje čak 233 udara munja po kvadratnom kilometru. Ovako visoka koncentracija oluja direktna je posledica jedinstvenog geografskog položaja samog jezera, ali i specifičnih klimatskih faktora koji neprestano podstiču razvoj moćnih grmljavinskih oblaka.

Zbog čega munje sevaju baš iznad jezera Marakaibo

Naučno objašnjenje ove nesvakidašnje pojave leži u sudaru vazdušnih masa potpuno različitih temperatura. Kada padne mrak, hladne vazdušne struje počinju da se spuštaju sa planina Periha i planinskog masiva Merida, koji su deo Anda. U trenutku kada se taj ledeni vazduh sudari sa toplim i vlagom zasićenim vazduhom koji se zadržava iznad vodene površine jezera Marakaibo, stvaraju se idealni uslovi za formiranje snažnih oluja praćenih grmljavinom.

jezero Marakaibo Foto: Printscreen/Youtube

Opisani atmosferski proces najburniji je neposredno iznad ušća reke Katatumba, na mestu gde se ona uliva u jezero Marakaibo.

Usled neverovatne redovnosti i jačine bljeskova koji se mogu videti sa udaljenosti od više desetina kilometara, ova prirodna pojava ponela je nadimak "Svetionik Marakaiba". Italijanski geograf Agustin Kodaci svojevremeno je ovaj prizor opisao kao neprekidnu svetlost koja pomorcima služi kao pouzdan orijentir na moru, dok su Katatumba munje u svetu poznate i kao "Večna oluja sa munjama".

Svetski rekord nekada je pripadao Africi

Pre nego što su naučnici došli do satelitskih snimaka i podataka znatno veće preciznosti, globalni rekord po broju udara gromova držala je okolina sela Kifuka u Demokratskoj Republici Kongo, gde je beleženo 158 udara po kvadratnom kilometru na godišnjem nivou. Savremena istraživanja su, međutim, potvrdila da je jezero Marakaibo ubedljivo preuzelo lidersku poziciju sa svojih 233 udara.

Koliko je ovaj podatak impresivan u poređenju sa ostatkom planete najbolje ilustruje činjenica da se evropski region sa najvećom aktivnošću munja nalazi na krajnjem severoistoku Italije, gde se u proseku zabeleži tek osam udara po kvadratnom kilometru tokom čitave godine.

Poređenje učestalosti električnih pražnjenja iznad jezera Marakaibo i afričkog jezera Viktorija, koje je takođe nekada važilo za svetskog rekordera, detaljno je predstavljeno i na specijalnoj mapi koju su izradili stručnjaci Univerziteta u Sao Paulu.

Zahvaljujući ovom jedinstvenom prirodnom spektaklu, jezero Marakaibo izraslo je u jednu od najatraktivnijih svetskih destinacija za sve one koji žele da uživo posmatraju neprekidnu igru munja na noćnom nebu.

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