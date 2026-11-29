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Pre nego što su postojali telefoni, internet i savremeni sistemi za komunikaciju, ljudi su imali neobične glasnike koji su mogli da prenesu važne poruke čak i kada su se nalazili kilometrima daleko od odredišta. Bili su to golubovi pismonoše, ptice koje su vekovima korišćene za prenošenje informacija, a čija sposobnost orijentacije i danas fascinira naučnike.

Na prvi pogled, čitava stvar deluje jednostavno: čovek napiše poruku, stavi je u malu kapsulu pričvršćenu za golubovu nogu i pusti pticu da odleti. Međutim, postavlja se zanimljivo pitanje, kako je golub znao gde treba da ide? Nije imao adresu, mapuniti je mogao da razume kome je pismo namenjeno.

Odgovor je zapravo mnogo zanimljiviji nego što se čini.

Golubovi nisu učeni da lete do bilo koje adrese, već da se uvek vraćaju na jedno posebno mesto, svoj golubarnik. Upravo u tome se krila tajna njihove upotrebe za komunikaciju.

Pre nego što bi postao glasnik, golub je morao da se navikne na golubarnik u kojem živi. Ljudi su ga odatle postepeno odvodili na sve veće udaljenosti, a zatim puštali da se vrati. Tako je ptica vremenom razvijala sposobnost da pronađe put do svog doma, čak i kada se nađe na potpuno nepoznatom terenu.

Golub pismonoša Foto: Shutterstock

To znači da je poruka zapravo putovala u jednom smeru. Ako je neko želeo da pošalje pismo osobi u drugom gradu, morao je unapred da obezbedi goluba koji pripada upravo tom gradu. Ptica bi bila preneta do pošiljaoca, a zatim puštena sa porukom pričvršćenom za nogu. Kada bi stigla u svoj golubarnik, čovek koji se o njoj brinuo preuzeo bi pismo i prosledio ga primaocu.

Drugim rečima, golub nije znao kome nosi poruku. Znao je samo gde je njegov dom.

Kako su pronalazili put čak i kada nisu poznavali okolinu?

Ono što ovu priču čini još fascinantnijom jeste činjenica da golubovi nisu zavisili samo od vida. Naučna istraživanja pokazala su da koriste više različitih orijentira kako bi pronašli put do svog golubarnika.

Jedan od najvažnijih je položaj Sunca. Golubovi mogu da koriste Sunce kao svojevrsni kompas, a pritom uzimaju u obzir i doba dana. Kada je nebo oblačno i Sunce nije vidljivo, mogu da se oslone na druge signale, uključujući Zemljino magnetno polje.

Istraživači su proučavali i njihovo čulo mirisa. Postoje dokazi da golubovi mogu da koriste mirise iz okoline kako bi stekli predstavu o tome gde se nalaze u odnosu na svoj dom. Kada se približe poznatom području, važnu ulogu imaju i vizuelni orijentiri poput reka, puteva i karakterističnih delova pejzaža.

Zanimljivo je da naučnici još istražuju kako tačno funkcioniše njihov navigacioni sistem. Umesto jednog savršenog unutrašnjeg kompasa, golubovi koriste kombinaciju različitih čula i informacija iz okruženja.

Golub Foto: Dejan Burcer / Alamy / Profimedia

Zašto su golubovi bili toliko važni u ratovima?

Njihova sposobnost vraćanja kući pokazala se posebno korisnom tokom ratova, kada su telefonske linije često bile prekinute, a slanje ljudi sa porukama predstavljalo veliki rizik.

Tokom Prvog svetskog rata golubovi su korišćeni za prenošenje informacija između vojnika na frontu i komandi u pozadini. Postojali su čak i posebni golubarnici, uključujući pokretne objekte koji su mogli da prate vojne jedinice kako bi ptice imale poznato mesto na koje se vraćaju.

Jedan od najpoznatijih golubova iz tog perioda bio je Čer Ami (Cher Ami), koji je 1918. godine preneo poruku američkim vojnim jedinicama i pomogao da bude spaseno 194 vojnika opkoljenih iza neprijateljskih linija. Iako je tokom leta bio teško ranjen, uspeo je da stigne do svog odredišta.

Golubovi su se koristili i tokom Drugog svetskog rata, a njihova uloga u prenošenju informacija ostala je važna sve dok savremeni načini komunikacije nisu postali pouzdaniji i dostupniji.

Da li bi golub danas mogao da pronađe put kući?

Sposobnost golubova pismonoša nije nestala sa pojavom telefona i interneta. I danas postoje uzgajivači i takmičenja u kojima se proverava koliko brzo ove ptice mogu da pronađu put do svog golubarnika sa velike udaljenosti.

Možda je najzanimljivije to što golub nikada nije morao da zna gde se nalazi osoba kojoj je pismo namenjeno. Čitav sistem počivao je na jednoj jednostavnoj, ali izuzetnoj sposobnosti: bez obzira na to koliko daleko odlete, ove ptice umeju da pronađu put nazad kući.

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